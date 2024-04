Video/ Pontedera Olbia (2-2) gol e highlights: Cerretti si dispera nel recupero! (Serie C, 21 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA OLBIA: LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci le compagini di Pontedera ed Olbia si danno grande battaglia sebbene si annullino vicendevolmente con un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i sardi del tecnico Biagioni partono in quinta passando infatti in vantaggio immediatamente con la rete firmata da Fabbri, di testa su lancio preciso di Catania, al 5′. I toscani di mister Canzi non si lasciano impressionare e lentamente paiono in grado di crescere pervenendo pure al pareggio con il gol siglato da Delpupo, assistito dal collega Perretta, al 21′.

I bianchi rimpiazzano Ricceri con Dossena già al 35′ e a ridosso dell’intervallo subiscono la rete degli amaranto segnata da Ambrosini, protagonista di un tiro-cross vincente con la sfera ad impattare il palo prima di insaccarsi alle spalle di Van de Want, al 42′. Nel secondo tempo la gara sembra volersi ripetere quasi in fotocopia rispetto a quanto ammirato in precedenza ed è il solito Catania, supportato da Nanni, a ripristinare l’equilibrio di partenza con il gol messo a segno al 52′. Nel finale il Pontedera combina qualcosa per cercare di vincere la sfida sebbene manchi un paio di opportunità interessanti con Cerretti tra l’81’ ed il 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Felipe Salvatore Viapana, proveniente da Catanzaro, non ha estratto alcun cartellino giallo o rosso verso i rappresentanti delle due società scese in campo in Toscana per la trentasettesima giornata di campionato. Il punto derivato dal pareggio del Mannucci permette al Pontedera di raggiungere i 52 ed all’Olbia i 26 punti nella classifica del girone B della Serie C 2023/2024.

