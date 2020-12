Diretta/ Pontedera Juventus U23 (Serie C) streaming tv: chi aggancerà i play off?

DIRETTA PONTEDERA JUVENTUS U23: JUVE, BASTA PASSI FALSI!

Pontedera Juventus U23, in diretta dallo stadio Mannucci di Pontedera in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Al momento quinti in graduatoria i giovani bianconeri, solo dodicesimi i toscani, ma la classifica del raggruppamento è talmente corta che può essere ingannatrice. Solo 4 punti dividono infatti la Juventus U23 e il Pontedera, con la squadra di Maraia che proverà a sfruttare lo scontro diretto per agganciare la zona play off. Squillo importante quello lanciato dai toscani nell’ultima vittoria esterna sul campo della Pro Sesto, un segnale in controtendenza alle sofferenze di inizio stagione. La Juventus U23 invece si è fatta sorprendere dall’Alessandria, sicuramente una delle formazioni più in forma del girone, ma un nuovo esame di maturità mancato per la piccola Juve che delle ultime 6 partite disputate ne ha vinte 4, frenando però la possibile rincorsa alla vetta a causa della sconfitta contro i grigi e di quella precedente contro l’Olbia.

DIRETTA PONTEDERA JUVENTUS U23 IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Juventus U23 sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni di Pontedera Juventus U23, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mannucci di Pontedera. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Maraia con un 3-5-2: Sarri; Benassai, Piana, Risaliti; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Stanzani; Magrassi. Gli ospiti guidati in panchina da Lamberto Zauli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Bucosse; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Wesley, Peeters, Ranocchia, Correia; Rafia, Fagioli; Brighenti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Pontedera e Juventus U23, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.95, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.00.



