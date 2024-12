DIRETTA PONTEDERA LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Numeri che non sono esattamente da primi della classe nella diretta di Pontedera Legnago Salus, match che infatti mette di fronte due squadre che statisticamente hanno trend simili che vedremo insieme in questo aggiornamento. Partiamo da chi farà gli onori di casa, il Pontedera è una squadra che punta molto sul possesso di palla come indica il dato su 400 passaggi riusciti a partita, anche se spesso da questi errori in fase di impostazione arrivano dolori: 1,68 gol subiti infatti con lo 0,7 che arriva proprio dalle azioni appena descritte.

Il Legnago Salus invece è una squadra che la peggior difesa di tutta la Serie C, considerando anche gli altri giorni infatti subisce due gol per partita e ne segna solamente 0,8. Non sorprende infatti che vincano solo il 15% delle gare a cui prendono parte. Curiosamente il Legnago è anche la squadra che batte meno calci d’angolo di questo campionato, sarà un fattore? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pontedera Legnago Salus. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PONTEDERA LEGNAGO SALUS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non temete, anche la partita di anticipo del venerdì sera potrete vederla anche lontano dallo stadio con Sky che dalla televisione garantirà la diretta Pontedera Legnago Salus. Ma le opzioni non sono tutte qui: questa diretta sarà fruibile comodamente anche in streaming video tv su NOW TV e Sky GO oppure più semplicemente ancora con la nostra diretta testuale.

MENICHINI VUOLE VINCERE PER ALLONTANARSI DAI PLAYOUT

Il venerdì sera della ventesima giornata del Girone B di Serie C manderà in campo anche la diretta Pontedera Legnago Salus con fischio d’inizio alle 20,30 del 20 dicembre 2024. L’incrocio è tra due squadre che stanno vivendo un momento di difficoltà pura e cercano il successo per provare ad uscirne.

Il Pontedera di Menichini è al quindicesimo posto con un solo punto di vantaggio sulla zona playout guadagnato nell’ultima vittoria casalinga contro il Perugia. Soli dodici punti e ultimo posto solitario, invece, per il Legnago Salus a cui servirà un’impresa per uscire da questa profonda crisi.

PONTEDERA LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in analisi anche le probabili formazioni della diretta Pontedera Legnago Salus in vista di questa sfida per la salvezza. Il Pontedera di Menichini giocherà con la difesa a tre con Guidi , Martinelli e Pretato davanti alla porta di Tantalocchi. Cerretti e Perretta saranno i due esterni di centrocampo mentre Ianesi agirà sulla trequarti alle spalle delle due punte che saranno Corona e Italeng.

Difesa a tre anche per il Legnago Salus di Contini che si affiderà ancora a Noce, Ampollini e Ruggeri per difendere la porta di Perucchini. Venturino Muteba e Zanetti saranno i due esterni di centrocampo mentre Bombagi e Basso Ricci agiranno come punte.