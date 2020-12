Diretta/ Pontedera Lucchese (Serie C) streaming video e tv: derby toscano delicato

DIRETTA PONTEDERA LUCCHESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pontedera Lucchese, in diretta dallo stadio Mannucci di Pontedera in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della decima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Derby toscano delicato tra due squadre che sono ancora in crisi di risultati. Dopo il ko interno contro la Pro Patria è arrivato un pari senza reti contro il Livorno per il Pontedera, mentre la Lucchese ha subito la terza sconfitta consecutiva sul campo della Pistoiese. Il cambio di allenatore non ha portato per i rossoneri l’auspicata svolta, con il tecnico Lopez che si è lamentato in settimana per la gestione dell’emergenza Covid in terza serie. Momenti difficili, il Pontedera resta comunque a 17 punti a ridosso della zona play off, mentre la Lucchese si trova invece da sola a fondo classifica, con 3 punti in 12 partite staccata di ben 7 punti dal Piacenza penultimo: lo spettro della retrocessione rischia di avvicinarsi già entro la fine del girone d’andata senza un deciso cambio di passo.

DIRETTA PONTEDERA LUCCHESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Lucchese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA LUCCHESE

Le probabili formazioni di Pontedera Lucchese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mannucci di Pontedera. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Maraia con un 3-5-1-1: Sarri; Matteucci, Risaliti, Pretato; Perretta, Catanese Caponi, Barba, Milani; Stanzani; Magrassi. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Lopez schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Coletta, Papini, Benassi, De Vito, Dumancic; Panati, Sbrissa, Meucci, Adamoli; Nannelli, Bianchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Pontedera e Lucchese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.45 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.50.



