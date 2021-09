Diretta/ Pontedera Montevarchi streaming video tv: derby per il riscatto (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA MONTEVARCHI: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Pontedera Montevarchi, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby toscano per il riscatto tra due formazioni che vengono entrambe da una sconfitta nell’ultimo turno disputato. Il Pontedera è caduto sul campo dell’Ancona Matelica, senza riuscire a dare seguito alla principale vittoria interna contro la Pistoiese. L’Aquila Montevarchi è scivolata in casa contro il Pescara, senza proseguire sull’onda positiva del precedente successo ottenuto sul campo della Fermana.

Le due squadre sono vicine a centroclassifica, 6 punti ottenuti finora nel girone B per il neopromosso Montevarchi, 5 per il Pontedera che si aspettava probabilmente una partenza più brillante, anche se quella contro l’Ancona è stata la prima sconfitta stagionale per i granata. I precedenti tra le due formazioni sono stati nella storia 46. Le vittorie del Pontedera sono state 12, quelle del Montevarchi 16 (18 i pareggi). In casa i granata non vincono dalla stagione 1993-94: 1-0 con rete di Alfredo Aglietti il 7 novembre 1993.

DIRETTA PONTEDERA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni di Pontedera Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sposito; Shiba, Matteucci, Espeche; Perretta, Benedetti, Caponi, Barba, Milani; Mutton, Magnaghi. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano; Lischi, Amatucci, Mercati, Carpani; Barranca; Gambale, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ettore Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.

