Diretta Pontedera Olbia/ Streaming video e tv: granata favoriti (Serie C)

Pontedera Olbia, in diretta dallo Stadio Mannucci di Pontedera, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. Brusco risveglio per i toscani nella seconda giornata: dopo la grande vittoria ottenuta nel derby contro la Carrarese con un perentorio 3-1, i toscani sono caduti fragorosamente sul campo del Renate, che ha rifilato un poker ai granata. Una classica partenza a due facce che il Pontedera dovrà provare a riscattare contro l’Olbia che invece non poteva fare meglio in avvio, con due vittorie, ottenute entrambe col punteggio di 2-1, nelle prime due giornate di campionato. I sardi hanno prima superato in trasferta il Siena, poi si sono ripetuti all’esordio stagionale tra le mura amiche dello stadio Nespoli contro il Giana Erminio, piegato in rimonta grazie ai gol di La Rosa e Parigi che hanno permesso all’Olbia di mantenersi in testa a punteggio pieno nel girone, assieme al terzetto lombardo firmato da Renate, Como e Monza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pontedera Olbia, di questo pomeriggio alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA OLBIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pontedera-Olbia questa domenica 8 settembre 2019. I padroni di casa toscani allenati da Maraia schiereranno un 3-5-2 con Mazzini; Cigagna, Piana, Ropolo; Pavan, Bernardini, Calcagni, Barba, Mannini; Semprini, Tommasini. Risponderà l’Olbia di Filippi schierata con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Van Der Want, Pisano, Della Bernardina, La Rosa, Pitzalis, Lella, Muroni, Pennington, Doratiotto, Parigi, Ogunseye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Pontedera favorito per la conquista dei tre punti contro l’Olbia. Vittoria interna proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio viene quotato 3.20 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.65. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.70, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



