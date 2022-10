Diretta/ Pontedera Recanatese streaming video tv: marchigiani ultimi (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA RECANATESE: PARTITA EQUILIBRATA, OCCHIO ALLE SORPRESE…

Pontedera Recanatese, in diretta mercoledì 19 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie C. Dopo una partenza incoraggiante i marchigiani si sono ritrovati ultimi in classifica nel girone B: la Recanatese con l’ultimo 0-0 casalingo contro la Lucchese ha messo almeno fine all’emorragia di sconfitte dopo 4 ko consecutive tra campionato e Coppa Italia.

E’ poco più avanti in classifica il Pontedera che dopo la vittoria sul campo dell’Alessandria è caduto ancora sul campo della Carrarese, restando a 7 punti in classifica al confine della zona play off, a braccetto con la Fermana. Se la Recanatese sta probabilmente pagando l’impatto col professionismo il Pontedera sta cercando di ritrovare gli standard delle ultime stagioni, che erano stati più alti rispetto a questa partenza in campionato.

PONTEDERA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pontedera Recanatese, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pontedera Recanatese esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Pasquale Catalano schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Siano, Shiba, Espeche, Bonfanti, Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio, Fantacci, Cioffi, Petrovic. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Bagheria, Quacquarelli, Longobardi, Ferrante, Marafini; Minicucci, Carpani, Raparo, Senigagliesi; Marilungo, Sbaffo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











