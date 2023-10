DIRETTA/ Pontedera Rimini video streaming tv: nello storico meglio i toscani (Serie C, 16 ottobre 2023)

DIRETTA PONTEDERA RIMINI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pontedera e Rimini mette di fronte due squadre che si sono affrontate 5 volte all’interno della loro storia calcistica. In tre occasioni su 5 ad avere la meglio il Pontedera. Le restanti due sfide hanno visto trionfare una volta il Rimini e in una circostanza il risultato di parità. La prima sfida giocata tra queste due formazioni è stata quella del 2015. La gara è terminata con il risultato di 6-0, in favore del Pontedera. Ben due doppiette realizzate da parte di Scappini e Cesaretti. Rimini che ottenne la propria rivincita nella gara di ritorno: 2-0 interno e vittoria di casa.

Nel 2022, dopo ben 5 anni dall’ultima volta, le due squadre si riaffrontano in campionato con il successo da parte del Pontedera con il risultato di 1-0. Le ultime due sfide hanno presentato un pareggio nel Marzo di quest’anno con il risultato di 1-1 ed un nuovo successo del Pontedera nel corso dei play off valevoli per l’ultimo posto disponibile per l’accesso in serie B. Vittoria per il Pontedera con il risultato di 2-1 che però non bastò nei turni successivi venendo eliminati contro il Gubbio. (Marco Genduso)

PONTEDERA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Rimini sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Rimini in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PONTEDERA RIMINI: ESORDIO PER MISTER TROISE

La diretta Pontedera Rimini, in programma lunedì 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. In Toscana gara importante in ottica salvezza: i padroni di casa, infatti, hanno messo insieme sei punti e arrivano a questo incontro dopo la brutta sconfitta ottenuta in casa del Pineto. I biancorossi ospiti, invece, hanno appena cambiato allenatore con l’arrivo in settimana di mister Emanuele Troise, il quale avrà il compito di tirare fuori i suoi dall’ultimo posto della graduatoria.

PONTEDERA RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pontedera Rimini, sfida in programma lunedì 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera. I padroni di casa allenati da mister Max Canzi si affideranno a Nicastro come terminale offensivo supportato da Ianesi e Benedetti. In casa Rimini, invece, il neo tecnico Emanuele Troise dovrà fare i conti con l’assenza in difesa dell’infortunato Gorelli. Il nuovo allenatore dovrebbe ripartire dalle certezze Megelaitis a centrocampo e Iacoponi in avanti.

PONTEDERA RIMINI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Pontedera Rimini danno per favorita la squadra toscana con il segno 1 proposto a 2.10. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici biancorosso è dato a 3.40 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

