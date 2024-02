DIRETTA/ Pontedera Torres video streaming tv: ecco i numeri delle ultime sfide (Serie C, 23 febbraio 2024)

DIRETTA PONTEDERA TORRES, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pontedera Torres evidenzia la sfida tra queste due formazioni che si sono ritrovate una contro l’altra in tre occasioni dal 2022 ad oggi. La prima sfida è datata 29 ottobre 2022, terminata con il risultato di 1-0 in favore del Pontedera grazie alla rete nei minuti finali da parte di Francesco Nicastro. Gara di ritorno, giocata il 5 Marzo 2023, che è stata decisa dalla rete del centrocampista Giovanni Catanese, sempre per il Pontedera.

All’interno di quei 90 minuti anche due cartellini rossi, uno per parte. Per il Pontedera espulsione nei confronti di Ladinetti; per la formazione sarda rosso nei confronti di Urso. La terza ed ultima sfida ecco la gara di andata di quest’anno, terminata con un pareggio a reti bianche con ben 5 ammonizioni a fare da contorno. (Marco Genduso)

PONTEDERA TORRES, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pontedera Torres sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pontedera Torres sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN RIPRESA

La diretta Pontedera Torres, in programma venerdì 23 febbraio alle ore 20:45, racconta della 28esima giornata di Serie C Girone B. La squadra di casa è reduce da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro il Rimini in trasferta per 3-1 e con il Pineto tra le mura amiche per 3-2. L’ultima vittoria è datata 4 febbraio, 5-4 con la Recanatese.

La Torres invece arriva da due successi di fila, entrambi senza subire gol, battendo prima la Lucchese 2-0 e poi il Perugia con il risultato di 1-0. I rossoblu avevano perso la via nell’ultimo periodo quand’erano arrivate ben tre sconfitte consecutive: 5-1 con la Carrarese, 1-0 col Sestri Levante e infine 3-1 contro la Juventus Under 23.

PONTEDERA TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Torres vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. Tra i pali Vivoli, terzetto arretrato con Espeche, Calvani e Guidi. Agiranno da esterni Perretta e Angori con Ignacchiti e Lomabrdi in cabina di regia. Benedetti-Ianesi saranno il duo dietro a Ganz, unica punta.

Risponde la Torres con l’assetto tattico 3-4-1-2. In porta troveremo Garau, protetto qualche metro più avanti dal pacchetto difensivo Siniega, Idda e Dametto. Zecca e Zambataro saranno i due giocatori più larghi del centrocampo mentre Cester e Gioric occuperanno la mediana. Mastinu sarà il trequartista con il duo d’attacco Scotto-Diakite.

PONTEDERA TORRES, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Torres danno per favorita la squadra ospite a 2.50. Secondo William Hill, la X sta a 2.88 mentre l’1 fisso a 2.62.

La gara non sembra vedere troppi gol, infatti l’Over è a 2.10 contro l’1.67 dell’Under. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.80 e 1.91.

