Diretta/ Pordenone Alessandria streaming video tv: grigi alla riscossa (Serie B)

DIRETTA PORDENONE ALESSANDRIA: PARTITA COMBATTUTA

Pordenone Alessandria, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Grigi alla riscossa dopo le ultime due importanti vittorie consecutive che hanno portato l’Alessandria a risalire in classifica, portandosi al quartultimo posto in classifica a -1 dal Cosenza quintultimo, vedendo riaprirsi le prospettive di salvezza per i piemontesi.

Il Pordenone resta ultimo in classifica ma ha sfiorato il colpaccio nell’ultima sfida disputata in casa del Frosinone: campo difficile con i ciociari che hanno riacciuffato il pari solo al 96′ contro i Ramarri che restano ultimi in classifica a quota 4 punti, lontani 10 lunghezze proprio dall’Alessandria e dalla possibilità di affrontare i play out. Al 15 novembre 2015 risale l’ultimo precedente in campionato tra Ramarri e grigi alessandrini, la contesa si risolse con un pareggio col punteggio di 1-1.

DIRETTA PORDENONE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Pordenone Alessandria, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Alessandria, match che andrà in scena al Guido Teghil di Pordenone. Per il Pordenone, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Sabbione, Chrzanowski; Magnino, Petriccione, Zammarini; Cambiaghi, Folorunsho; Pellegrini. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Parodi, Prestia, Di Gennaro; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Kolaj; Palombi, Corazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pordenone Alessandria in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 2.50 mentre viene fissato a 3.05 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 3.00 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.



