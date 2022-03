DIRETTA/ Pordenone Como video streaming tv: sfida con poca tradizione

DIRETTA PORDENONE COMO: TESTA A TESTA

Per quanto riguarda la diretta di Pordenone Como ecco quelli che sono i precedenti delle due squadre. La sfida è molto recente, visto che le due squadre si sono affrontate appena tre volte se si considerano anche i match disputati al Sinigaglia. Le due compagini si trovarono per la prima volta nella loro storia nello stesso campionato nella stagione 2014/15 in Serie C. All’andata il Como si impose in casa col risultato finale di 3-1. Mattatore della partita fu Ganz con una doppietta, in mezzo arrivò il pareggio di Zubin. Casoli nel finale mise la ciliegina sopra la torta. L’unica gara giocata in casa dei ramarri neroverdi è un 2-5 del marzo 2015.

I padroni di casa erano andati avanti dopo sei minuti grazie a Franchini su calcio di rigore. Gli ospiti l’avevano ribaltata con il gol di Le Noci e l’autorete di Placido. Fissore segnava il pari alla fine del primo tempo. Nella ripresa Ganz siglava una doppietta con i padroni di casa in dieci per il rosso a Mattielig. Nel finale Fautario trovava la ciliegina sulla torta. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA PORDENONE COMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Pordenone Como sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PADRONI DI CASA QUASI SPACCIATI…

Pordenone Como, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Il ko interno contro il Pisa è costato la settima sconfitta consecutiva ai Ramarri, col Pordenone sempre solo all’ultimo posto in classifica a -11 dal quartultimo posto e dalla zona play out, una situazione che appare ormai sportivamente disperata per i neroverdi.

Proverà ad approfittare della situazione per mettere altro fieno in cascina il Como, che ha perso in casa contro la Spal nell’ultima sfida disputata ma resta a +11 dalla zona play out, con i lariani che dovranno provare ad evitare di finire nell’imbuto di un finale di campionato senza stimoli. All’andata Como vincente di misura sul Pordenone grazie a una rete firmata da La Gumina, il 21 marz0 2015 i lariani hanno vinto in goleada, col punteggio di 2-5, l’ultimo precedente disputato in casa dei Ramarri.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE COMO

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Como, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouakibi, Bassoli, Barison, Andreoni; Zammarini, Torrasi, Deli; Vokic; Butic, Cambiaghi. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Facchin; Vignali, Solini, Bertoncini, Ioannou; Peli, Arrigoni, Bellemo, Blanco; Gliozzi, La Gumina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

