Diretta/ Pordenone Cremonese (Serie B) streaming video DAZN: Ramarri alla riscossa

DIRETTA PORDENONE CREMONESE: PROVE DI RILANCIO!

Pordenone Cremonese, in diretta dallo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro e in programma martedì 22 dicembre 2020 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Ramarri alla riscossa dopo l’ultima importante vittoria esterna sul campo dell’Entella, un successo che ha rappresentato il settimo risultato utile negli ultimi 8 impegni di campionato, con i neroverdi che in questo periodo hanno perso sono la trasferta di Pisa. A +5 dalla zona play out e a -3 dalla zona play off, il Pordenone proverà a rilanciarsi ulteriormente contro un Cremonese che a sua volta è reduce da una vittoria fondamentale. 1-0 casalingo al Cosenza e grigiorossi ora capaci di agganciare proprio i calabresi, galleggiando tra il quintultimo e il sestultimo posto, dunque potenzialmente fuori dalla zona play out. Confronto tra due squadre equilibrate, tra l’altro il Pordenone è la squadra che finora ha pareggiato di più, 8 volte: vedremo quale delle due formazioni troverà una scossa per puntare ancora più in alto.

DIRETTA PORDENONE CREMONESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Cremonese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CREMONESE

Le probabili formazioni di Pordenone Cremonese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Attilio Tesser con un 4-3-1-2: Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Chrzanowski; Magnino, Misuraca, Scavone; Ciurria; Musiolik, Diaw. Gli ospiti guidati in panchina da Pierpaolo Bisoli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Volpe; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Zortea; Valzania, Castagnetti, Gustafson; Buonaiuto, Ciofani, Pinato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Pordenone e Cremonese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.40.

