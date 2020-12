Diretta Pordenone Empoli/ Streaming video DAZN: immediato riscatto toscano? (Serie B)

DIRETTA PORDENONE EMPOLI: SFIDA AD ALTA QUOTA

Pordenone Empoli, partita diretta dal signor Luca Pairetto, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 7 dicembre: al Palagetur di Lignano Sabbiadoro si conclude il programma della 10^ giornata per il campionato di Serie B 2020-2021 e, almeno sulla carta, assisteremo ad una partita molto interessante tra due squadre il cui obiettivo è quello del salto di categoria. Fino a questo momento l’Empoli ha fatto meglio prendendosi anche la testa della classifica, ma nell’ultimo turno ha sprecato l’occasione di confermarsi pareggiando in casa contro il Vicenza. Qualche pausa di troppo per un Pordenone che deve ancora fare il salto di qualità, e che infatti con i risultati dei giorni precedenti è finito fuori dalla zona playoff; i ramarri possono comunque rientrarci, e in generale stanno bene visto che arrivano dalla vittoria di Pescara. Vedremo allora come andranno le cose nB, si ella diretta di Pordenone Empoli; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco possiamo provare a valutare quelle che saranno le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PORDENONE EMPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo bene che la diretta tv di Pordenone Empoli sarà disponibile, salvo variazioni, sul canale DAZN1: la piattaforma infatti fornisce tutte le partite di Serie B anche per questa stagione, destinandone alcune al decoder satellitare (numero 209) con visione riservata agli abbonati Sky da almeno tre anni. In alternativa invece il match potrà essere seguito in diretta streaming video da chi abbia sottoscritto un abbonamento a DAZN, e sia dotato di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE EMPOLI

Attilio Tesser conferma ovviamente il fidato 4-3-1-2 anche per Pordenone Empoli: sarà Ciurria (insidiato da Mallamo) a giocare come trequartista a supporto di Davide Diaw e uno tra Musiolik (a segno sabato scorso) e Banse, con un centrocampo nel quale probabilmente si cambierà, Scavone e Zammarini potrebbero tornare titolari con la conferma del solo Calò. In difesa invece Bassoli può scalzare Camporese e andare ad affiancare Vogliacco a protezione di Perisan, Berra e Falasco dovrebbero essere i due terzini anche per mancanza di concorrenza. Alessio Dionisi perde Fiamozzi per squalifica, quindi a destra avremo verosimilmente Casale che scalerà esterno lasciando a Pirello o Viti la posizione centrale con Nikolaou, in porta ci sarà Brignoli con Parisi che dovrebbe essere titolare a sinistra, sostituendo Cambiaso. A centrocampo cerca spazio Haas, potrebbe lasciarglielo Bandinelli con la conferma di Samuele Ricci e Stulac; da valutare ovviamente questa scelta, mentre Bajrami sembra confermato come trequartista alle spalle di Ryder Matos e Leonardo Mancuso, ma occhio a Olivieri che potrebbe partire dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha sancito il suo pronostico su Pordenone Empoli, quindi andiamo a vedere quali siano le quote emesse dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,65 volte quanto messo sul piatto, l’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte la puntata mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, andreste a intascare una cifra corrispondente a 2,65 quanto avrete deciso di giocare.



