Diretta/ Pordenone Juventus U23 (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA PORDENONE JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In attesa della diretta di Pordenone Juventus U23 andiamo a vedere come è partita la stagione delle due squadre. Entrambe nel primo turno di questo Gruppo A di Serie C sono riuscite a vincere. I ramarri neroverdi sono stati ospiti al Nereo Rocco di Trieste dove hanno affrontato la Triestina in una gara terminata col risultato finale di 0-2. Dopo un’ora di gioco molto equilibrata gli ospiti riescono ad andare avanti al minuto 54 grazie a una giocata di Deli.

Il raddoppio lo sigla in contropiede Piscopo al minuto 91 quando la Triestina si era buttata tutta in avanti alla ricerca del gol del pareggio. La seconda squadra della Vecchia Signora è scesa in campo in casa contro il Trento realizzando un successo con lo stesso risultato dell’avversario di oggi. I bianconeri sono passati al minuto 13 grazie a una bella giocata di Iling. Nella ripresa al minuto 51 Pecorino raddoppiava con gli ospiti non in grado di trovare la via della rete.

DIRETTA PORDENONE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

L’ANTICIPO

Pordenone Juventus U23, in diretta venerdì 9 settembre 2022 alle ore 20.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie C. Ramarri lanciati dopo l’eccellente inizio di stagione con la vittoria in casa della Triestina: un campo difficile in cui i neroverdi hanno saputo vincere d’autorità, dimostrando di poter puntare in questa stagione a un immediato ritorno in Serie B se le cose andranno nel verso giusto.

Sarà un buon test contro una Juventus U23 che ha iniziato a sua volta il suo campionato con una vittoria, un 2-0 casalingo al Trento che ha confermato come i giovani bianconeri siano ormai una realtà consolidata nella terza serie e non solo un “esperimento” come si era palesato all’introduzione dell’unica squadra B della Serie C. E’ il primo confronto ufficiale tra le due squadre, quando l’avventura della Juventus U23 è iniziata i Ramarri erano già nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Mimmo Di Carlo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Andreoni, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Zammarini, Burrai, Torrasi; Deli; Magnaghi, Candellone. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Senko; Barbieri, Nzouago, Stramaccioni, Mulazzi; Zuelli, Barrenechea; Iocolano, Sekulov, Pecorino; Iling Jr.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











