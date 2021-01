Diretta/ Pordenone Lecce (Serie B) streaming video DAZN: vista sui play off

DIRETTA PORDENONE LECCE: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Pordenone Lecce, in diretta dallo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida con vista sui play off, con le due formazioni che al momento sono separate da 2 sole lunghezze in classifica. Sicuramente un dato positivo per i Ramarri che non erano riusciti a iniziare il campionato in maniera brillante come nella passata stagione, ma che sono riusciti progressivamente a riprendersi, infilando 5 risultati utili consecutivi e pareggiando a Cosenza dopo 3 vittorie consecutive contro Reggiana, Salernitana e Venezia. Anche il Lecce però è in serie-sì da 5 partite, ritrovando il passo dopo un momento di crisi che aveva allontanato i salentini dalla parte alta della classifica. Nella sfida contro la capolista Empoli della settimana scorsa i giallorossi hanno cercato un ulteriore salto di qualità, non riuscendo però ad andare oltre il pareggio che ha lasciato al momento il Lecce a -4 dalla seconda piazza.

DIRETTA PORDENONE LECCE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Lecce non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE LECCE

Le probabili formazioni della sfida tra Pordenone e Lecce allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa allenati da Attilio Tesser scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Perisan; Vogliacco, Barison, Stefani, Falasco; Zammarini, Calò, Scavone; Mallamo; Ciurria, Musioik. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eugenio Corini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gabriel; Adjapong, Pisacane, Lucioni, Zuta; Nikolov, Hjulmand, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pordenone Lecce: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.10 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.30 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.20 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

