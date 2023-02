Diretta/ Pordenone Mantova streaming video tv: puntando al primo posto (Serie C)

DIRETTA PORDENONE MANTOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Pordenone Mantova, match in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di una sfida tra due squadre con obiettivi completamente diversi. I neroverdi stanno lottando per aggiudicarsi la prima posizione del Girone A: dopo essere stati in testa, il recente periodo da una vittoria, tre pareggi e una sconfitta ha permesso alla Pro Sesto di superare lo stesso Pordenone. Non tutto è perduta però essendo lungo il campionato ed essendoci solo un punto di distanza dai biancoblu. Il Mantova invece è quartultimo, in piena zona playout, ma c’è solo una lunghezza tra loro e il Paradiso ovvero quel quindicesimo posto che vorrebbe dire mantenere la categoria senza nemmeno preoccuparsi dei playout.

Il Pordenone in casa è una delle squadre più forti e in forma secondo i risultati. Negli ultimi cinque incontri casalinghi, i neroverdi hanno vinto due partite e pareggiato tre volte dunque sono usciti imbattuti arrivando al quinto posto in questa speciale classifica. Meno gioie per il Mantova in trasferta: reduce da tre sconfitte di fila, i biancorossi sono diciottesimi per rendimento esterno con due sole vittorie, tre pari e ben otto sconfitte a pesare sul percorso dei mantovani.

PORDENONE MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Mantova sarà trasmessa su Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento annuale o mensile fornisce l’accesso a tutti gli eventi dei tre gironi di Serie C ai propri clienti.

La diretta Pordenone Manova in streaming video si potrà vedere attraverso l’applicazione che si potrà scaricare o visionare tramite web su computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

PORDENONE MANTOVA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Mantova vedono i padroni di casa scendere in campo col modulo 4-3-1-2: Fetta tra i pali, difesa a quattro con Zammarini, Pirrello, Ajeti e Benedetti. A metà campo Torrasi sarà la mezzala destra, Gucher quella sinistra e Burrai in mezzo al campo. Deli, numero dieci e trequartista, agirà alle spalle di Candellone-Palombi.

Per il Mantova invece 3-5-2 con in porta Chiorra, trio difensivo formato da Padella-Ghilardi-Pedone. D’Orazio sarà l’esterno destro, sul lato opposto Ceresoli mentre Gerbaudo, Guccione e Silvestro saranno padroni della zona nevralgica del campo. Davanti Mensah e Bocalon, autore di una doppietta nella sconfitta con la Virtus Verona.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

La quote della diretta Pordenone Mantova vede i padroni di casa agevolmente favoriti, soprattutto per via della posizione in classifica. Snai quota a 1.50 il successo interno, a 3.85 il segno X e a 6.50 la vittoria del Mantova. Il segno Gol non sembra così probabile a dimostrazione della quota 2.30 contro l’1.53 del No Gol. L’Over 2.5 è offerto a 2.20 mentre 1.57 l’Under ovvero massimo due gol nell’incontro

