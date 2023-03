Diretta/ Pordenone Pro Sesto, streaming video tv: big match in Friuli (Serie C)

DIRETTA PORDENONE PRO SESTO: SCONTRO AL VERTICE!

La diretta Pordenone Pro Sesto, gara in programma lunedì 27 marzo alle ore 20:30, racconta del piatto forte del trentaquattresimo turno di Serie C Girone A. I neroverdi sono terzi a sei punti dalla capolista FeralpiSalò e a due lunghezze proprio dalla Pro Sesto. Il Pordenone è reduce dal sorprendente passo falso di Novara, un pesante 4-1 che ha interrotto una striscia positiva che durava da sei turni. La Pro Sesto invece non perde addirittura dall’8 gennaio con l’Albinoleffe, collezionando da quel giorno tredici risultati utili consecutivi.

In casa il Pordenone ha saputo far spesso tesoro del pubblico amico come testimoniano le cinque vittorie e i sei pareggi nelle ultime undici partite giocate tra le mura amiche, migliorando uno score di certo non così positivo ad inizio stagione. Per la Pro Sesto è un ottimo momento quello che stanno vivendo in trasferta. Sono state infatti messe a referto quattro vittorie e due pareggi nelle sette sfide più recenti disputate lontano da casa.

PORDENONE PRO SESTO VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Pordenone Pro Sesto sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Pordenone Pro Sesto è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

PORDENONE PRO SESTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Pro Sesto vedono i padroni di casa disporsi col 4-3-2-1. In porta Festa, difesa a quattro con Bruscagin, Negro, Ajeti e Ingrosso a chiudere il pacchetto arretrato. A centrocampo, Burrai regista con Gucher e Pinato mezzali mentre a sostenere l’unica punta Dubickas saranno Zammarini e Palombi.

Risponde la Pro Sesto con il 3-4-1-2. Tra i pali Del Frate, nel ruolo di difensori ci saranno Giubilato, Marzupio e Toninelli. Capelli e Vaglica i due esterni mentre Marchesi e Wieser giocheranno al centro. Corradi trequartista, Sgarbi-Gerbi il tandem offensivo.











