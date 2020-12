Diretta/ Pordenone Reggiana (Serie B) streaming video Rai. Serve un cambio di marcia

DIRETTA PORDENONE REGGIANA: TESSER DEVE VINCERE!

Pordenone Reggiana in diretta dallo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, in programma mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Urge un cambio di marcia a entrambe le squadre, che hanno vissuto un turno post-natalizio non positivo. Non lo è stato per il Pordenone, che pure ha ottenuto un risultato positivo sul difficile campo del Frosinone. Ma per i Ramarri le condizioni erano straordinariamente favorevoli, con i padroni di casa ridotti con 14 uomini disponibili a causa dell’emergenza Covid. E invece dopo il gol di Diaw il Pordenone si è fatto rimontare, ritrovandosi a -5 dalla zona play off, ancora lontano dai ritmi della passata stagione. Ancora peggio è andata alla Reggiana che domenica scorsa si è fatta beffare in casa dalla Reggina, per giunta subendo il colpo del ko quando gli avversari erano rimasti in inferiorità numerica. Emiliani fuori per un solo punto dalla zona play out e capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime 4 sfide disputate in campionato.

DIRETTA PORDENONE REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Reggiana rappresenta l’anticipo serale, pertanto sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, i due canali che trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre: la televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire questa partita di Serie B, come di consueto, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE REGGIANA

Le probabili formazioni di Pordenone Reggiana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Attilio Tesser con un 4-3-1-2: Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Scavone, Calò, Magnino; Ciurria; Butic, Mallamo. Gli ospiti guidati in panchina da Massimiliano Alvini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Cerofolini; Gyamfi, Ajeti, Costa; Zampano, Muratore, Varone, Radrezza, Kirwan; Zamparo, Mazzocchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Pordenone e Reggiana, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.85, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.33.

© RIPRODUZIONE RISERVATA