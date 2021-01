Diretta/ Pordenone Venezia (Serie B) streaming video DAZN. Esame importante

DIRETTA PORDENONE VENEZIA:

Pordenone Venezia, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 14.00 in programma allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Esame importante per entrambe le formazioni che si trovano al confine della zona play off in classifica. Appena sotto il Pordenone, che ha scavallato tra l’anno vecchio e quello nuovo con due importantissime vittorie, la prima contro la Reggiana e la seconda contro la Salernitana, appena sopra il Venezia al momento un punto avanti ai Ramarri. Dopo un eccellente avvio di stagione la formazione lagunare ha un po’ rallentato nella parte finale del 2020, con 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 uscite in campionato. Il Pordenone è apparso sicuramente più in forma ma va sottolineato come la sosta potrebbe aver mischiato le carte in tavola. I neroverdi hanno incassato un solo gol nelle ultime 3 partite disputate in campionato, il Venezia ha segnato più di un gol in una partita l’ultima volta il 14 dicembre scorso, nella sfida disputata sul campo della Reggiana.

DIRETTA PORDENONE VENEZIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Venezia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VENEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Pordenone e Venezia allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa allenati da Luca D’Angelo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Perisan; Berra, Camporese, Barison, Bassoli, Calò, Pasa; Scavone; Mallamo, Ciurria, Diaw. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Zanetti con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Lezzerini; Ceccaroni, Modolo, Svodoba, Molinari; Felicioli, Fiordilino, Maleh, Taugordeau, Johnsen, Forte, Aramu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie B tra Pordenone e Venezia. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 2.45, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.00 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 3.10 la posta scommessa.

