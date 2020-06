Diretta Pordenone Venezia/ Streaming video DAZN: atteso derby del Triveneto (Serie B)

Pordenone Venezia sarà diretta dall’arbitro Marini e, in programma alle ore 20:30 di sabato 20 giugno, rappresenta il primo posticipo nella 29^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Sfida interessante, tra due realtà che sono arrivate dal basso ma in pochi anni sono riuscite a diventare competitivi: prima della lunga sosta per il Coronavirus i ramarri si erano ripresi il quarto posto in classifica andando a vincere la sfida diretta di Cittadella, e dunque continuano a sognare la seconda promozione consecutiva che significherebbe la prima volta di sempre in Serie A. Il Venezia ha forse esaurito la grande spinta che aveva portato Filippo Inzaghi; Alessio Dionisi sta facendo un bel lavoro ma la classifica non è esaltante, già la possibilità di salvarsi direttamente non è vicina e i lagunari, sconfitti in casa dal Crotone nell’ultima partita giocata, puntano innanzitutto a giocare i playout per non retrocedere.

Ci aspettiamo comunque una partita intensa, al netto delle porte chiuse e della strana atmosfera; aspettiamo la diretta di Pordenone Venezia, intanto facciamo una valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Venezia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a intrernet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VENEZIA

Alla ripresa, Attilio Tesser deve rinunciare a Mazzocco che è squalificato, e non potrà giocare Pordenone Venezia: presumibilmente il centrocampista sarebbe comunque partito dalla panchina, dando spazio a Pobega e Misuraca come mezzali di una linea completata da Pasa. Nessun cambio in difesa dove Camporese e Barison saranno i due centrali davanti a Di Gregorio, con Semenzato e De Agostini sugli esterni; abbiamo invece i ballottaggi nel reparto offensivo perché le due punte usciranno dal testa a testa tra Bocalon, Strizzolo e Ciurria mentre come trequartista giocherà uno tra Gavazzi, Chiaretti e Tremolada.

Modulo speculare per Dionisi, che potrebbe rilanciare Zigoni ma dovrà lasciare fuori uno tra Alessandro Capello e Samuele Longo; Aramu insidiato da Senesi per la trequarti, a centrocampo invece possibile titolarità per Caligara e Vacca in luogo di Maleh e Fiordilino, mentre Firenze sembra andare verso la conferma. In difesa il testa a testa è tra De Marino e Casale per il ruolo di centrale al fianco di Marino, Fiordaliso in vantaggio su Lakicevic a destra e Molinaro titolare a sinistra, in porta giocherà Pomini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha indicato le quote per un pronostico su Pordenone Venezia, dando per favorita la squadra di casa: la vittoria dei ramarri è identificata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare 1,95 volte la cifra giocata, contro il 4,25 che è il valore posto sul segno 2 da giocare per l’affermazione esterna dei lagunari. Il pareggio, che è regolato come di consueto dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



