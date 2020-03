Diretta Cittadella Pordenone/ Streaming video Rai: sfida da playoff (Serie B)

Cittadella Pordenone, diretta dall’arbitro Camplone, sabato 7 marzo 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Entrambe le squadre hanno colto un’importante vittoria nel turno infrasettimanale, successi che hanno rilanciato le due formazioni in zona play off. Colpo esterno del Cittadella sul campo del Cosenza, 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 sfide di campionato per i veneti che sembrano aver trovato una continuità che era mancata in tutta la prima parte della stagione. I Ramarri dopo una lunga crisi che li aveva lasciati senza vittorie nel 2020 fino a sabato scorso, hanno infilato 2 successi di fila contro Chievo in trasferta e Juve Stabia in casa nel turno infrasettimanale, riportandosi al sesto posto in classifica. Pari a reti bianche nel match d’andata alla Dacia Arena, al 18 aprile 2016 l’ultimo precedente allo stadio Tombolato in Serie C, vinse 3-1 il Cittadella grazie alle reti messe a segno da Chiaretti, Lora e Coralli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Pordenone sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Rai Sport HD, canale numero 58, con la tv di Stato che trasmette come di consueto l’anticipo del venerdì del campionato cadetto. Si potrà anche seguire l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite l’applicazione Rai Play oppure sul sito ufficiale raiplay.it per vedere incontro tramite smart tv oppure pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PORDENONE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cittadella Pordenone, sabato 7 marzo 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio Tombolato di Cittadella, sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella allenato da Venturato dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Rosafio. Il Pordenone guidato in panchina da Tesser sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Di Gregorio; Semenzato, Bassoli, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Bocalon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 1.95, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.25 e il successo esterno proposto invece a una quota di 3.25. Chi dovesse invece puntare sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei novanta minuti, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.15, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA