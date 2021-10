DIRETTA/ Porto Milan video streaming Canale 5: il match è affidato a Felix Brych

DIRETTA PORTO MILAN: L’ARBITRO

La bella sfida di Champions league tra Porto e Milan sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, che pure per l’occasione al Do Dragao sarà accompagnato dai colleghi e connazionali, gli assistenti Borsch e Lupp e dal quarto uomo Schlager. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, apprendiamo subito che il fischietto tedesco in stagione ha messo da parte otto direzioni, di cui pure due per la Champions league: nel complesso però Brych vanta a tabella 36 ammonizioni comminate e ancora nessun calcio di rigore concesso. Va anche detto che nella sua lunga carriera Brych ha avuto modo di incontrare il Porto in ben sei occasioni l’ultima nel stagione 2020-21 di Champions league, nella sfida con l’Olympiacos. Sono invece cinque i testa testa registrati tra l’arbitro e il Milan, di cui l’ultimo registrato in occasione degli ottavi di finale di Europa league 2020-21, quando il Diavolo perse col Manchester United. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PORTO MILAN STREAMING VIDEO TV SU CANALE 5: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Porto Milan sarà trasmessa da Canale 5: dunque un appuntamento in chiaro per tutti, anche su Mediaset Play che vi permetterà di seguire la partita di Champions League in mobilità. L’alternativa resta naturalmente quella della televisione satellitare, gli abbonati in questo caso potranno rivolgersi a Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e al servizio di diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PORTO MILAN: I ROSSONERI DEVONO VINCERE

Porto Milan, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso l’Estadio do Dragao di Oporto, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Rossoneri al bivio dopo le due sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid, entrambe rocambolesche ma che hanno lasciato la squadra di Pioli sul fondo della classifica del girone. Il Milan ha vinto 3-2 gli ultimi impegni di campionato, la rimonta col Verona ha dimostrato come la squadra rossonera sia inarrendevole ma anche che la difesa deve essere registrata al meglio anche in campo internazionale.

Il Porto comanda la classifica in patria ma nell’ultimo weekend non ha giocato in campionato, superando comunque di larga misura il turno di Coppa del Portogallo contro la Sintrense. Anche per la squadra di Conceicao però il tempo stringe in Champions, un solo punto in due partite e in caso di nuovo passo falso le prospettive di qualificazione si restringerebbero di molto. Il Milan torna a giocare a Oporto in Europa dopo 25 anni, ultimo match il 25 novembre 1996 sempre in Champions League, 1-1 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO MILAN

Le probabili formazioni della diretta Porto Milan, match che andrà in scena all’Estadio do Dragao di Oporto. Per il Porto, Sergio Conceicao schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Corona; Díaz, Taremi. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tătărușanu; Kalulu, Tomori, Kjær, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud,

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadio do Dragao di Oporto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Porto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Milan abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



