Diretta Portogallo Lussemburgo/ Streaming video tv: tutto facile per CR7?

DIRETTA PORTOGALLO LUSSEMBURGO, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

Portogallo Lussemburgo, diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien presso lo stadio Algarve di Faro-Loulé, nel Sud del Portogallo, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, martedì 12 ottobre 2021, per l’ottava e terzultima giornata del girone A della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Un primo tema d’interesse circa la diretta di Portogallo Lussemburgo potrebbe essere legato alla presenza di una forte comunità lusitana in Lussemburgo, anche se questo fattore fu logicamente più sentito all’andata, quando il Portogallo vinse per 1-3 in Lussemburgo.

Sabato scorso il Lussemburgo ha perso in casa contro la Serbia, che grazie a quel successo ha scavalcato proprio il Portogallo al comando della classifica del girone A. La Serbia però ha giocato una partita in più rispetto ai lusitani, che sabato hanno osservato il turno di riposo nel girone giocando invece un’amichevole contro il Qatar, dunque il Portogallo anche a -1 potrebbe essere la capolista virtuale, però naturalmente oggi dovrà vincere una partita sulla carta favorevole, altrimenti la situazione si farebbe più complicata. Che cosa succederà stasera in Algarve per Portogallo Lussemburgo?

DIRETTA PORTOGALLO LUSSEMBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che in Italia non sarà garantita una diretta tv di Portogallo Lussemburgo e non avremo a disposizione nemmeno una diretta streaming video. I principali riferimenti saranno dunque siti Internet e profili social delle due Federazioni nazionali e il sito Uefa sulla zona europea delle qualificazioni mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO LUSSEMBURGO

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Portogallo Lussemburgo. I padroni di casa allenati dal c.t. Fernando Santos potrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-3 che dovrebbe vedere il romanista Rui Patricio in porta; in difesa la linea a quattro composta da Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Guerreiro; a centrocampo il terzetto formato da Moutinho, Palhinha e Bruno Fernandes; infine in attacco il tridente dovrebbe vedere titolari Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

Per il Lussemburgo di Luc Holtz, invece, potremmo vedere in azione un modulo 4-4-2 con questi possibili undici titolari: Moris in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Jans, Chanot, Carlson e Gonçalves; linea a quattro pure a centrocampo, dove da destra a sinistra dovrebbero giocare titolari Sinani, Barreiro, Sebastien Thill e Olivier Thill; infine il reparto offensivo, con il tandem d’attacco composto da Deville e Muratovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Portogallo Lussemburgo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Naturalmente partono favoriti i padroni di casa lusitani, il segno 1 infatti è quotato a 1,08, mentre si sale fino a quota 11 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 22 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria degli ospiti del Lussemburgo.

