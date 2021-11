Diretta/ Portogallo Serbia streaming video tv: spareggio finale (Qatar 2022)

DIRETTA PORTOGALLO SERBIA: PER LA VETTA DEL GIRONE!

Portogallo Serbia, in diretta domenica 14 novembre 2021 alle ore 20.45 presso l’Estadio Da Luz di Lisbona, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. E’ spareggio finale per il primo posto tra le due formazioni che si contengono la vetta del girone e la conseguente qualificazione diretta al Mondiale. 17 punti a testa nel cammino delle 7 partite disputate, ma per 4 gol la differenza reti privilegia il Portogallo che quindi con un pareggio sarebbe sicuro della qualificazione, mandando i serbi agli spareggi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Croazia in Qatar!

Entrambe le squadre hanno pareggiato 2 partite contro l’Irlanda in trasferta e nello scontro diretto del 27 marzo scorso nel loro cammino delle qualificazioni Mondiali. Una sfida, quella dell’andata in Serbia, che scatenò l’ira di Cristiano Ronaldo per un gol non concesso allo scadere, nonostante il pallone avesse oltrepassato la linea. 1-1 nell’ultimo precedente tra le due selezioni in Portogallo il 25 marzo 2019, ultima vittoria lusitana sui serbi il 2-1 del 29 marzo 2015.

DIRETTA/ Armenia Germania video streaming tv: solo vittorie tedesche finora

DIRETTA PORTOGALLO SERBIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Serbia sarà trasmessa in chiaro nel nostro Paese: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni Mondiali è infatti su Canale 20, una delle emittenti di Mediaset presenti sul digitale terrestre. Nessun costo aggiuntivo per assistere al match, e lo stesso sarà per il servizio di diretta streaming video: in alternativa potrete infatti avvalervi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare Video Mediaset e selezionare il canale di riferimento. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA SU CANALE 20.

Probabili formazioni Irlanda del Nord Italia/ Diretta tv: Tonali insidia Locatelli!

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SERBIA

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Serbia, match che andrà in scena all’Estadio Da Luz di Lisbona. Per il Portogallo, Fernando Santos schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Dalot, Fonte, Ruben Dias, Joao Cancelo; Palhinha, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo. Risponderà la Serbia allenata da Dragan Stojkovic con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rajkovic; Veljkovic, Mitrovic, Nastasic; Lazovic, Grujic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Jovic, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadio da Luz di Lisbona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Serbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA