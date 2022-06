Diretta/ Portogallo Svizzera streaming video: ai Mondiali in coppia (Nations League)

DIRETTA PORTOGALLO SVIZZERA: PROVE MONDIALI

Portogallo Svizzera, in diretta domenica 5 giugno 2022 alle ore 20.45 presso l’Estádio José Alvalade di Lisbona sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Si affrontano due squadre entrambe qualificate a Qatar 2022, il Portogallo dopo aver eliminato Turchia e Macedonia del Nord nei play off, la Svizzera grazie al primo posto nel girone ottenuto beffando l’Italia. 1-1 in Spagna nel match d’esordio nella competizione per i lusitani, la Svizzera ha invece perso 2-1 in Repubblica Ceca.

DIRETTA/ Cipro Irlanda del Nord (risultato 0-0) streaming video tv: possesso ospite!

Nella sfida contro la Spagna il Portogallo ha inizialmente tenuto a riposo Cristiano Ronaldo, la Svizzera ha pagato una scarsa solidità difensiva che non è però abituale per gli uomini di Yakin, che non hanno però più vinto dopo la qualificazione mondiale del novembre scorso. Il 5 giugno 2019, sempre in Nations League, l’ultimo precedente in Portogallo tra i lusitani e la Svizzera, 3-1 per i portoghesi il risultato finale.

Diretta/ Gibilterra Macedonia del Nord (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA PORTOGALLO SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Portogallo Svizzera sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Calcio: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Svizzera, match che andrà in scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Per il Portogallo, Fernando Santos schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Pereira, Guerreiro; Bernardo Silva, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Leao. Risponderà la Svizzera allenata da Murat Yakin con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Sommer; Widmer, Schar, Elvedi, Rodriguez; Shaqiri, Freuler, Xhaka, Zuber; Okafor, Seferovic.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Colpo esterno di Malta! Diretta gol live score

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Svizzera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Svizzera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA