Diretta/ Portogallo Svizzera streaming video: occhio alle elvetiche (Europei donne)

DIRETTA PORTOGALLO SVIZZERA DONNE: OSPITI FAVORITI…

Portogallo Svizzera, in diretta sabato 9 luglio 2022 alle ore 18.00 presso il Leigh Sports Village di Leigh sarà una sfida valevole per la prima giornata degli Europei femminili. Si affrontano due squadre che rappresentano possibili sorprese in un girone che vede comunque Olanda e Svezia come favorite. Entrambe le nazionali sono una novità nel quadro del calcio femminile con una sola passata esperienza agli Europei, quella della scorsa edizione del 2017 con Portogallo e Svizzera eliminate entrambe al primo turno.

Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo C (sabato 9 luglio)

La Svizzera arriva all’appuntamento di questi Europei comunque con maggiori credenziali, anche se nel cammino di avvicinamento sono arrivate due sconfitte molto pesanti per le elvetiche, 0-7 contro la Germania e 0-4 contro l’Inghilterra. Il Portogallo ha battuto la Grecia e pareggiato contro l’Australia nelle ultime amichevoli. Le due squadre non si affrontano in un confronto ufficiale dal 4 marzo 2019, 3-1 per la Svizzera nella Algarve Cup Women disputata proprio in casa delle lusitane.

Diretta/ Germania Danimarca donne (risultato finale 4-0) video Rai: poker tedesco!

DIRETTA PORTOGALLO SVIZZERA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Svizzera donne sarà garantita sia su Sky Sport Uno, canale numero 201 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Svizzera femminile, match che andrà in scena al Leigh Sports Village di Leigh. Per il Portogallo, Francisco Neto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Teixeira Pereira; Amado, Gomes, Costa, Marchao; Norton, Dolores Jacome Silva, Ferreira; Diana Silva, Nazareth, Jessica Silva. Risponderà la Svizzera allenata da Nils Nielsen con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Friedli; Maritz, Calligaris, Buhler, Aigbogun; Maendly, Walti; Crnogorcevic, Sow, Reuteler; Bachmann.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022/ Diretta gol: la Spagna parte bene! Live score

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Svizzera degli Europei femminili, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Svizzera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA