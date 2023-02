Diretta Potenza Avellino/ Streaming video tv: sfida tra playoff e salvezza! (Serie C)

DIRETTA POTENZA AVELLINO: SQUADRE IN CERCA DI RILANCIO

Potenza Avellino, che viene diretta dal signor Mattia Ubaldi, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 1 febbraio presso l’Alfredo Viviani: per la 25^ giornata nel girone C di Serie C 2022-2023 abbiamo una partita che si colloca quasi esattamente a metà tra la corsa ai playoff e quella per evitare il playout. Sono 30 i punti dell’Avellino, 29 quelli del Potenza: attualmente chiuderebbero il loro campionato dopo la stagione regolare ma sperano in qualcosa di più, soprattutto gli irpini che però stanno deludendo, e domenica hanno pareggiato in casa contro il Latina.

DIRETTA/ Avellino Latina (risultato finale 0-0): un super Tonti vale il pari ospite!

Il Potenza tutto sommato potrebbe anche accontentarsi della salvezza ma sente vicina la possibilità di proseguire con la post season, nell’ultimo turno è stato certamente brillante il pareggio raccolto a Crotone, contro una squadra che sta viaggiando alla grande nel girone C. Ci aspetta dunque una partita interessante nella diretta di Potenza Avellino; aspettandone il calcio d’inizio possiamo provare a fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni per il match del Viviani.

DIRETTA/ Crotone Potenza (risultato finale 0-0): un altro pareggio per i pitagorici

DIRETTA POTENZA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Avellino non sarà compresa nel pacchetto delle gare trasmesse sui canali della nostra televisione, ma ovviamente va ricordato (come noto da qualche anno) che tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Messina Avellino (risultato finale 2-0): tris di vittorie per i peloritani

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA AVELLINO

Nella diretta Potenza Avellino Giuseppe Raffaele dovrà rinunciare allo squalificato Matino: in difesa quindi Armini dovrebbe giocare in linea con Rocchi e Girasole a protezione del portiere Gasparini, mentre sulle due corsie laterali possono agire Gyamfi a destra e Legittimo a sinistra (in ballottaggio con Hadziosmanovic). In mezzo ecco la candidatura di Steffè, eventualmente per uno tra Del Pinto e Cittadino; nel tridente offensivo Laaribi può essere impiegato come esterno sinistro al posto di Riccardi, poi Del Sole sulla corsia destra e Murano o Alagna come prima punta.

L’Avellino di Massimo Rastelli si dispone con il 4-3-3: squalificato Auriletto, al centro della difesa pronto Lorenzo Moretti che farà coppia con Aya, in porta Marcone e sugli esterni Ricciardi (o Agostino Rizzo) a destra e Tito sull’altro versante. Sonny D’Angelo e Mazzocco rischiano sulla concorrenza di Maisto e Matera per le mezzali, Casarini potrebbe essere confermato in qualità di playmaker basso della squadra irpina; davanti invece Di Gaudio insidia Raffaele Russo, Mamadou Kanoute è favorito per la fascia destra e Tounkara, Gambale e Trotta si giocano il posto da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Potenza Avellino, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone C di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,70 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 2,60 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA