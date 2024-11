DIRETTA POTENZA AVELLINO: UN LUNCH MATCH APPETITOSO

L’ora di pranzo ci delizierà con la diretta Potenza Avellino, appuntamento fissato infatti alle ore 12.30 di oggi, domenica 10 novembre 2024, naturalmente nel capoluogo lucano per il lunch match della quattordicesima giornata della Serie C nel girone C. La classifica ci indica molto chiaramente quale sarà la posta in palio nella diretta Potenza Avellino: i padroni di casa del Potenza ci arrivano con 21 punti dopo il pareggio sul campo dell’Altamura, in piena zona playoff per una posizione quindi da consolidare.

Nel mirino potrebbe esserci il sorpasso proprio sull’Avellino, che invece ha 22 punti e deve ripartire dopo l’inatteso scivolone casalingo contro il fanalino di coda Taranto. Un ko che ha tarpato le ali ai sogni di gloria, ma che lascia comunque l’Avellino in una posizione più che buona, a patto naturalmente che i lupi irpini sappiano riprendere a marciare spediti nel più breve tempo possibile. Ci aspettiamo quindi risposte molto significative dalla diretta Potenza Avellino: quale sarà il verdetto?

POTENZA AVELLINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tifosi e appassionati ormai sanno benissimo, la diretta Potenza Avellino in tv, come per tutte le partite di Serie C, sarà garantita oggi sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare. Inoltre avremo anche i servizi di Sky Go oppure di Now Tv per garantire la diretta Potenza Avellino streaming video, anche in questo caso su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA AVELLINO

Curiosiamo adesso nelle ultime notizie sulle probabili formazioni per la diretta Potenza Avellino. Pietro De Giorgio, allenatore dei padroni di casa, potrebbe schierare il suo Potenza secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Alastra in porta e davanti a lui i quattro difensori Novella, Verrengia, Riggio e Rillo da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Ferro, Felippe ed Erradi; infine, nel tridente offensivo le maglie dal primo minuto dovrebbero andare a D’Auria, Selleri e Schimmenti.

Dall’altra parte del campo, l’Avellino di mister Raffaele Biancolino potrebbe invece schierarsi con un modulo 4-3-1-2, nel quale indichiamo innanzitutto il portiere Marson; ecco poi la difesa a quattro composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore da destra a sinistra; a centrocampo spazio per De Cristofaro, Armellino e Sounas; infine giungiamo in attacco, con Russo come trequartista per l’Avellino alle spalle delle due punte Gori e Patierno.

CHE COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

In conclusione è doveroso anche uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta Potenza Avellino, che vede favoriti gli ospiti irpini: quota 1,75 infatti è il valore per il segno 2, mentre si tocca quota 3,40 per il segno X in caso di pareggio e si arriva fino a ben 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di un successo casalingo del Potenza.