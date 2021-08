Diretta/ Potenza Bari (Serie C) streaming video e tv. Galletti in Lucania

DIRETTA POTENZA BARI: OSPITI TENTANO IL COLPACCIO!

Potenza Bari, in diretta lunedì 30 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Galletti in Lucania per la prima trasferta di campionato, terza stagione consecutiva in Serie C per il Bari che ha iniziato però già con un passo falso in Coppa Italia di categoria, con il rigore di Bubas che ha regalato alla Fidelis Andria un’inaspettata vittoria nel derby. Si parla di un possibile cambio societario, al momento però i De Laurentiis chiedono una svolta e un campionato di vertice dopo i deludenti risultati della passata stagione.

Il Potenza ha lavorato per cercare di allestire una squadra in grado di affrontare un campionato più tranquillo rispetto allo scorso, chiusosi comunque con un’importante salvezza per una società che ha dovuto far quadrare i conti, mettendo da parte i sogni di gloria. In Coppa Italia di Serie C nella sfida del primo turno i lucani hanno ceduto solo ai calci di rigore nel difficile match in casa del Monopoli, il tecnico Gallo chiede una prestazione di sostanza anche in questo esordio in campionato contro quella che resta comunque una delle favoritissime del girone.

DIRETTA POTENZA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Bari non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA BARI

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alfredo Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



