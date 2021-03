Diretta/ Potenza Bisceglie (Serie C) streaming video tv: Incrocio salvezza

DIRETTA POTENZA BISCEGLIE: PER RIMANERE A GALLA

Potenza Bisceglie, in diretta, domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Incrocio salvezza molto importante per due squadre che non sono riuscite a ricavare punti dal turno infrasettimanale. Il Potenza dopo una serie positiva di 5 partite con 3 vittorie e 2 pareggi che avevano prepotentemente rimesso in carreggiata la formazione lucana è stato costretto alla sconfitta sul campo dell’Avellino, in un turno in calendario ovviamente particolarmente equilibrato, visto il rendimento degli irpini negli ultimi mesi.

Il Potenza resta al confine della zona play out appaiato alla Vibonese a quota 28 punti e ora proverà a rilanciarsi contro un Bisceglie che si è fatto sorprendere in casa dalla Paganese, che si è staccata di 3 lunghezze dai pugliesi che hanno ora solo la Cavese alle loro spalle. Bisceglie che resta a -4 dal Potenza e vede ancora la salvezza diretta come un obiettivo possibile, ma i nerazzurri speravano sicuramente di dare un segnale diverso dopo il blitz di Caserta che domenica scorsa aveva regalato grande entusiasmo.

DIRETTA POTENZA BISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Bisceglie non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA BISCEGLIE

Le probabili formazioni della sfida tra Potenza e Bisceglie presso lo stadio Alfredo Viviani. I padroni di casa allenati da Fabio Gallo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Marcone; Coccia, Noce, Di Somma, Panico; Coppola, Sandri, Bucolo; Ricci; Baclet, Romero. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Aldo Papagni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Spurio; Priola, Altobello, Vona; Tazza, Maimone, Romizi, Zagaria, Giron; Makota, Rocco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Potenza Bisceglie ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2.10 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.15 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3.45 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

