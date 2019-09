Diretta Potenza Catania/ Streaming video e tv: quote e formazioni (Serie C)

Potenza Catania, diretta dall’arbitro Paterna, si gioca domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Viviani di Potenza. I lucani dopo aver iniziato il campionato con un successo sono incappati nella loro prima sconfitta, cedendo di misura alla Ternana. L’impianto di squadra del Potenza è apparso comunque solido e competitivo, con la formazione rossoblu che affronterà ora un importante esame di maturità contro il Catania. Tra le favorite per la promozione in Serie B, il Catania ha iniziato nel modo migliore il suo nuovo campionato prima vincendo in goleada in trasferta, 3-6 al Partenio di Avellino, e poi battendo la Virtus Francavilla in un match sofferto, 2-1 con i gol di Lodi e Sarno che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio etneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potenza-Catania, domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CATANIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Potenza-Catania, domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Viviani. I padroni di casa lucani allenati da Gallo schiereranno un 4-3-3 con Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Mammarella; Defendi, Proietti, Salzano; Furlan; Ferrante, Marilungo. Risponderà il Catania di Camplone schierata con un 4-3-3 e questo undici titolare: Furlan; Calapai, Silvestri, Saporetti, Pinto; Dall’Oglio, Lodi, Welbeck; Sarno, Di Piazza, Di Molfetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Catania favorito per la conquista dei tre punti contro il Potenza. Vittoria interna proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio viene quotato 3.00 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.40. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15.



