DIRETTA/ Potenza Catanzaro (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA POTENZA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta Potenza Catanzaro e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida tra due squadre che giocano per la trentottesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Parliamo di un match importante per la zona play-off visto che la squadra rossoblù, reduce da due sconfitte consecutive e attualmente in undicesima posizione con quarantacinque punti ottenuti (nove vittorie, diciotto pareggi, dieci sconfitte), può ambire alla post season in caso di vittoria odierna.

Dall’altro lato i calabresi che, a quota novantasei punti (trenta vittorie, sei pareggi, una sola sconfitta), hanno già festeggiato la promozione in Serie B. Numeri dissimili per le due squadre in termini di gol: il Catanzaro ha toccato quota cento reti realizzate (migliore attacco del girone C) contro le quarantasei del Potenza; i giallorossi hanno subìto solo diciotto gol (migliore difesa del raggruppamento) contro le cinquantacinque dei padroni di casa. (Giulio Halasz)

POTENZA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Potenza Catanzaro sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

POTENZA CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Potenza Catanzaro, in diretta alle ore 17.30 di domenica 23 aprile 2023 allo stadio comunale Alfredo Viviani di Potenza, è una gara valida per la 38° giornata del girone C di Serie C. Se gli ospiti hanno raggiunto la promozione da diverse giornate, i rossoblu si giocheranno i playoff negli ultimi novanta minuti: gara rovente.

Il Potenza condivide il decimo posto a 45 punti con Taranto, Virtus Francavilla e Juve Stabia, ma la classifica avulsa premierebbe la squadra di Capuano. Due ko di fila per i rossoblu: 1-2 contro il Monopoli e 3-2 contro il Giugliano. Il Catanzaro, invece, è a quota 96 punti, con 100 gol fatti e appena 18 subiti. Tre successi nelle ultime tre, l’ultimo per 2-1 contro il Foggia.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CATANZARO

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Potenza e Catanzaro, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Gasparini, Sbraga, Girasole, Verrengia, Hadziosmanovic, Talia, Cittadino, Del Pinto, Volpe, Caturano, Di Grazia. Passiamo adesso alla prima della classe, Vivarini sceglie lo stesso modulo: Sala, Gatti, Fazio, Scognamillo, Katseris, Pontisso, Ghion, Sounas, Tentardini, Curcio, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Potenza Catanzaro vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Potenza è a 3,60, stessa quota per il pareggio, mentre il successo del Catanzaro è dato a 1,88. Passiamo adesso ai numeri sulle reti del match: Under 2,5 a 1,95 e Over 2,5 a 1,75. Ancora più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10.

