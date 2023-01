Diretta/ Potenza Gelbison, streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA POTENZA GELBISON: PARTITA COMBATTUTA!

Potenza Gelbison, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto tra due squadre a cavallo tra la zona playoff e la zona playout, un confronto che potrebbe cambiare i percorsi di entrambe.

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Potenza (risultato finale 0-0): espulso Costantino

Il Potenza è tredicesimo in classifica con 25 punti, frutto di quattro vittorie, tredici pareggi e quattro sconfitte. I lucani arrivano a questo appuntamento dallo 0-0 contro il Monterosi Tuscia. La Gelbison, invece, è quindicesima a quota 24 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. I campani nell’ultima giornata hanno ottenuto un 1-1 nel derby contro l’Avellino.

Diretta/ Gelbison Avellino (risultato finale 1-1): pochi sussulti nel finale

POTENZA GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Potenza Gelbison sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Juve Stabia Gelbison (risultato finale 1-0) streaming video: decide Zigoni

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA GELBISON

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Potenza Gelbison al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione lucana, schierata con il 3-5-2: Gasparini, Girasole, Verrengia, Gyamfi, Hadziosmanovic, Talia, Logoluso, Sandri, Volpe, Emmausso, Caturano. Passiamo adesso alla compagine campana, il modulo è lo stesso: D’Agostino, Cargnelutti, Gilli, Loreto, Nunziante, Papa, Uliano, Graziani, Savini, Faella, De Sena.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Potenza Gelbison, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Potenza è a 2,25, il pareggio è a 3,15, mentre il successo della Gelbison è a 3,25. Gara povera di reti secondo gli analisti: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,40. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA