DIRETTA CASERTANA POTENZA, OBIETTIVI DIVERSI PER LE DUE COMPAGINI

La diretta Casertana Potenza si disputa oggi 1 dicembre 2024 alle ore 15:00. I padroni di casa sembrano essere affetti dalla pareggite avendo conquistato solo un punto anche nello scorso turno confermando una tendenza che dura da diverse gare. I falchetti hanno comunque continuato a muoversi verso l’alto lasciando la zona retrocessione che incombe in ogni caso alle loro spalle con il Latina ad appena due punti di distacco.

Gli ospiti, invece, si trovano in zona playoff occupando il quinto posto con venticinque punti al pari di Picerno ed Avellino, davanti, e Crotone, che segue per differenza reti, ma sono reduci da una battuta d’arresto patita in casa contro il Monopoli che li ha staccati in classifica. Per dirigere questo incontro è stato inoltre selezionato il signor Matteo Dini, proveniente dalla sezione AIA di Città di Castello, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Roberto Meraviglia di Pistoia insieme con il quarto uomo Domenico Leone di Barletta.

STREAMING VIDEO E TV DELLA DIRETTA CASERTANA POTENZA

La visione della diretta Casertana Potenza sarà come sempre garantita per tutti i possessori di un abbonamento valido per Now o Sky, piattaforme che si sono aggiudicate i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. Oltre a sintonizzare il televisore sul canale Sky Sport 254, la partita sarà disponibile via streaming su smart phone, tablet, console tramite le applicazioni dedicate di NOW TV e Sky Go, oppure attraverso il browser del pc.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA POTENZA

E’ interessante capire come saranno le formazioni della diretta Casertana Potenza perché possono dire molto di come le squadre decideranno di affrontare questa sfida. L’allenatore della Casertana schiera il suo 3-4-2-1 con Vilardi, Gatti, Kontek e Bacchetti, Paglino, Collodel, Damian, Falasca, Proia e Carretta a sostegno di Bakayoko.

Il mister del Potenza si riaffida al 4-3-3 affidandosi ad Alastra in porta, Novella, Verrengia, Rillo e Milesi a difendere, Lucas Felippe, Castorani e Ghisolfi in centrocampo, D’Auria, Rosafio e Caturano in avanti.

CASERTANA POTENZA, LE QUOTE

Se vi va stamattina di partire con una scommessa domenicale sulla diretta Casertana Potenza proviamo a presentarvi i pronostici e le quote. Secondo Betflag, Goldbet e Lottomatica i padroni di casa sembrano essere i principali indiziati ad ottenere i tre punti in palio con l’1 pagato infatti ad appena 2.25. Gli ospiti avrebbero invece le stesse chances di vittoria rispetto a quelle di conquistare un punto tramite un pareggio, con il 2 e l’x fissati a 3.05.