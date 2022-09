DIRETTA POTENZA MONTEROSI/ Video streaming tv: i precedenti sono appena due

DIRETTA POTENZA MONTEROSI: I TESTA A TESTA

In attesa del fischio d’inizio della diretta di Potenza Monterosi Tuscia diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre. Visto che la squadra laziale è arrivata in C per la prima volta nella scorsa stagione sono appena due i precedenti tra le due compagini considerando anche le sfide a campi invertiti. All’andata in casa dei rossoneri il match terminò col risultato di 1-1. La partita fu equilibratissima fino al minuto 87 quando Mbende la sbloccò con una giocata.

Un vantaggio durato molto poco a causa della rete del pareggio siglato da Coccia tre giri di orologio dopo. Al ritorno Monterosi si impose col risultato di 3-1 in casa. Gli ospiti erano andati avanti al minuto 11 grazie a un gol di Romero. Il pareggio lo siglava Adamo a inizio di ripresa, autore di una doppietta e del gol del sorpasso su rigore al minuto 70. All’85esimo la squadra di casa metteva la ciliegina sulla torta grazie a una rete messa a segno da Caon.

DIRETTA POTENZA MONTEROSI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Potenza Monterosi, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Potenza Monterosi esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

POTENZA MONTEROSI: PARTITA EQUILIBRATA!

Potenza Monterosi, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone C di Serie C. Una sfida intrigante tra due formazioni che puntano a sorprendere il gruppo della terza serie.

Protagonista sul mercato estivo, il Potenza nella prima giornata di campionato ha raccolto un pareggio esterno per 0-0 contro la Fidelis Andria. Esordio travolgente invece per il Monterosi Tuscia, che ha travolto per 3-0 l’Audace Cerignola: a trascinare la compagine viterbese ci ha pensato bomber Costantino, autore di una tripletta.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MONTEROSI

Tra dubbi e ballottaggi, è il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Potenza Monterosi. La compagine rossoblu scenderà in campo con il classico 4-3-3: Gasparini, Rillo, Legittimo, Girasole, Gyamfi, Laribi, Sandri, Del Pinto, Di Grazia, Caturano, Emmausso. Nodi da sciogliere anche per la compagine della Tuscia, schierata con il consueto 4-3-1-2: Alia, Piroli, Borri, Mbende, Cancellieri, Verde, Lipani, Parlati, Carlini, Costantino, Rossi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Potenza Monterosi sarà molto equilibrata secondo gli esperti di scommesse. Le quote dei bookmakers vedono leggermente favoriti i padroni di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Potenza è data a 2,45, il pareggio è dato a 3,00, mentre la vittoria del Monterosi è data a 2,85. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è dato a 1,65, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,10. Infine, le quotazioni di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e a 1,90.

