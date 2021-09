Diretta/ Potenza Monterosi Tuscia streaming video tv: cercasi stabilità (Serie C)

Potenza Monterosi Tuscia, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro tra due formazioni che cercano la giusta stabilità in un campionato estremamente competitivo. Vale per il Potenza che sta comunque lottando in un avvio di campionato non facile a livello di calendario. Dopo il poker incassato a Foggia i lucani hanno comunque opposto una reazione di sostanza, imponendo il pari interno al Catanzaro allo stadio Ceravolo.

Il Monterosi Tuscia, alla prima esperienza di sempre tra i professionisti, dopo l’incoraggiante pari ottenuto contro il Foggia e il poker incassato contro un Bari apparso al momento fuori portata, è caduto ancora in un rocambolesco scontro tra matricole contro il Campobasso. 2-3 per i molisani in una sfida che ha messo comunque in luce pregi e difetti della squadra allenata da David D’Antoni, ancora in ritardo dal punto di vista difensivo (come si era visto anche al San Nicola) ma capace di pungere già con efficacia in attacco.

DIRETTA POTENZA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Monterosi Tuscia non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni di Potenza Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Matino, Gigli, Sepe; Coccia, Zenuni, Zampa, Ricci, Nigro; Romero, Salvemini. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da David D’Antoni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marcianò; Rocchi, Borri, Piroli; Adamo, Franchini, Parlati, Buono, Tonetto; Ferri Marini, Caon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alfredo Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

