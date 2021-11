Diretta/ Potenza Picerno streaming video tv: derby lucano (Serie C)

DIRETTA POTENZA PICERNO: RISULTATO IN BILICO…

Potenza Picerno, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby lucano tra due squadre che al momento sono lontane 6 lunghezze in classifica. 16 punti per il Picerno che si è ben distinto in questo avvio di stagione, con l’ultimo pareggio in casa contro il Foggia la squadra allenata da Antonio Palo ha inanellato il quarto risultato utile consecutivo, restano sopra la zona calda della classifica.

DIRETTA/ Picerno Foggia (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta al Curcio

E’ invece terzultimo in classifica il Potenza, con 10 punti e l’ultima sconfitta di Taranto che ha fatto di nuovo fare un passo indietro alla squadra dopo la vittoria interna contro il Latina, con molti alti e bassi finora per la formazione ora guidata da Bruno Trocini. Al 1 dicembre 2019 risale l’ultimo match tra le due squadre, 1-0 in favore del Potenza il risultato finale, col Picerno che ha vinto il confronto in casa degli avversari il 17 gennaio 2016, col punteggio di 0-2.

Diretta/ Taranto Potenza (risultato finale 2-1) video tv: Salvemini non basta!

DIRETTA POTENZA PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Potenza Picerno di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA PICERNO

Le probabili formazioni di Potenza Picerno, match che andrà in scena all’Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Bruno Trocini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Cargnelutti, Gigli, Piana; Coccia, Zampa, Sepe, Costa Ferreira, Zenuini; Volpe, Salvemini. Risponderà il Picerno allenato da Antonio Palo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Finizio, Ferrani, Allegretto, Guerra; De Ciancio, De Marco, Pitarresi; Vivacqua, Gerardi, Reginaldo.

Diretta/ Campobasso Picerno (risultato 1-1) streaming video tv: fine gara!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alfredo Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA