Diretta/ Potenza Vibonese (Serie C) streaming video tv: per evitare i play out

Potenza Vibonese, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Un vero e proprio spareggio per evitare i play out è quello che si prospetta tra la formazione lucana, sestultima a 27 punti, e quella calabrese che insegue a una lunghezza di distanza. Il Potenza è una delle squadre del momento, con Fabio Gallo in panchina i lucani hanno ritrovato motivazioni e qualità e hanno ottenuto 10 punti nelle ultime 4 partite disputate in campionato. Fiore all’occhiello, la vittoria di Bari di domenica scorsa, su un campo prestigioso e che ha confermato come il Potenza possa aspirare alla salvezza diretta.

Che fino a poche settimane fa sembrava un obiettivo più che possibile per la Vibonese, che neanche dopo il cambio in panchina tra Galfano e Roselli è riuscita a ritrovare brillantezza. La formazione calabrese contro la Casertana nell’ultimo match ha messo in fila il quarto pareggio consecutivo, ma non vince da ben 15 partite di campionato, dal 2 dicembre scorso proprio nel match d’andata con la Casertana, serie che ha visto la Vibonese risucchiata nei bassifondi della classifica.

La diretta tv di Potenza Vibonese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

Le probabili formazioni della sfida tra Potenza e Vibonese allo stadio Alfredo Viviani. I padroni di casa allenati da Fabio Gallo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Sepe; Coppola, Zampa, Bucolo; Di Livio; Mazzeo, Baclet. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giorgio Roselli con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Marson; Ciotti, Sciacca, Redolfi, Mahrous; Laaribi, Ambro, Tumbarello, Statella; Parigi, Plescia.

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Potenza e Vibonese, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.25 volte la posta scommessa.



