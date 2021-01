Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: due regate per Luna Rossa! (vela)

DIRETTA PRADA CUP 2021: 3^ GIORNATA DEL ROUND ROBIN

Domenica 17 gennaio 2021 la Prada Cup 2021 vive la conclusione del secondo round robin: si gareggia tra le 3:00 (orario della prima regata) e approssimativamente le 6:00 della mattina italiana, segnalazione doverosa visto che siamo nelle acque del golfo di Hauraki, vale a dire a Auckland in Nuova Zelanda. Nei giorni scorsi abbiamo già parlato della competizione, ma vale la pena ricordare: la Prada Cup mette in palio un posto nella prossima America’s Cup contro Emirates Team New Zealand, che ha conquistato il diritto a parteciparvi già tre anni fa, battendo un colosso come Bmw Oracle.

Le regate sono particolarmente affascinanti per noi italiani per la presenza di Luna Rossa, che parecchi anni fa ci aveva fatto sognare e tenuto svegli la notte: da Francesco De Angelis siamo passati alla guida di Max Sirena, con le stesse ambizioni di un tempo. Come sempre appunto ci saranno due regate questa notte: l’imbarcazione italiana gareggerà entrambe le volte, prima contro Ineos Team Uk e poi contro NYYC American Magic. Importante, per non dire fondamentale, provare a vincerle entrambe per aumentare le possibilità di arrivare allo scontro con i maestri neozelandesi; vedremo allora come andranno le cose nella diretta della Prada Cup 2021, intanto possiamo provare a tracciare nuovamente un profilo di questo evento.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della Prada Cup 2021 sarà trasmessa su due diverse emittenti. L’appuntamento in chiaro per tutti è su Rai Due, con Giulio Guazzini che condurrà da studio insieme a Edoardo Bianchi e Ruggero Tita; gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece visitare il canale 205 per assistere alle regate con la telecronaca di Guido Meda e il commento di Flavia Tartaglia e Roberto Ferrarese. In entrambi i casi sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming video: nel primo tramite sito o app di Rai Play, nel secondo con l’applicazione Sky Go attivabile senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PRADA CUP 2021: RISULTATI E CONTESTO

Tre team, un totale di 12 regate (ciascuna imbarcazione affronta quattro volte ogni avversaria): questo è il round robin della Prada Cup 2021, una fase che si concluderà nel prossimo fine settimana. Sarà importante arrivare primi nella classifica, perché significherebbe volare direttamente in finale: seconda e terza invece dovranno affrontare le semifinali (tra il 29 gennaio e il 2 febbraio) al meglio delle 7 regate (passa il turno chi ne vince 4), mentre la finale tra il 13 e il 22 febbraio sarà sulla base di 13 gare, di conseguenza ne serviranno 7 vinte per volare all’America’s Cup. A fendere le acque del golfo di Hauraki non sono più i catamarani ma motoscafi di 22,86 metri dotati di foil lunghi oltre 5 metri; dal punto di vista del regolamento, le barche entrano dai due lati nell’area di prepartenza e in due minuti dovranno guadagnare vantaggio, sono previste delle penalità e a tale proposito due umpire seguiranno le regate dall’acqua, mentre tre saranno a terra e osserveranno gli schermi. Luna Rossa si prepara allora ad un’altra giornata intensa, questa volta doppia: succede per la prima volta nel corso della Prada Cup 2021, e la grande speranza è chiaramente quella di vincere entrambe le regate. Non ci resta che scoprire se sarà davvero così…



