Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: Luna Rossa ancora in acqua

Oggi, sabato 30 gennaio, sarà una giornata di capitale importanza per la diretta della semifinale di Prada Cup 2021 tra Luna Rossa e American Magic, la fase in corso in questi giorni nelle acque neozelandesi di Auckland del torneo di vela che ha lo scopo di identificare tra gli sfidanti di Team New Zealand chi affronterà nel mese di marzo i detentori neozelandesi nella gloriosa America’s Cup di vela, la competizione sportiva più antica fra quelle che si disputano ancora oggi. La semifinale mette di fronte i due consorzi giunti secondi e terzi nella prima fase dei round robin, cioè appunto Luna Rossa e American Magic, mentre i britannici di Team Ineos UK hanno già avuto accesso alla finale degli sfidanti che assegnerà la Prada Cup 2021 e decreterà gli sfidanti di Team New Zealand. L’appuntamento per la terza e la quarta regata tra Luna Rossa Prada Pirelli e gli statunitensi di American Magic sarà come ormai di consueto alle ore 3.00 italiane della notte fra venerdì e sabato per le nuove emozioni della semifinale della Prada Cup 2021, al meglio delle sette regate. Servono dunque quattro vittorie per accedere alla finale: sarà una notte dunque da non perdere per chi è stato ancora una volta stregato da Luna Rossa.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL TROFEO

Ricordiamo subito che ogni notte italiana la diretta tv della Prada Cup 2021 sarà garantita sia su Sky, che in particolare dedica il canale Sky Sport America’s Cup al numero 205 del telecomando della tv satellitare, con dirette, differite delle prove, speciali di approfondimento e news oltre alla diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go, sia in chiaro per tutti sulla Rai. In questo caso l’appuntamento è su Rai 2, oltre che in streaming tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PRADA CUP 2021, SEMIFINALE LUNA ROSSA AMERICAN MAGIC: IL CONTESTO

Oggi sarà dunque una giornata di importanza capitale nella diretta della Prada Cup 2021, dal momento che la semifinale tra Luna Rossa e American Magic si disputa al meglio delle sette regate, una distanza relativamente breve rispetto a quella della finale della Prada Cup, che sarà al meglio delle tredici regate e richiederà dunque sette vittorie tra il 13 e il 22 febbraio, poi anche la vera e propria America’s Cup richiederà sette vittorie per incoronare il vincitore dell’edizione numero 36, in programma tra il 6 e il 15 marzo con i padroni di casa che andranno a caccia di quello che per la Nuova Zelanda sarebbe il quarto titolo. American Magic ha avuto un avvicinamento decisamente tormentato a causa del rovesciamento, spettacolare e per fortuna incruento, subito nel round robin proprio contro Luna Rossa. Le prime due regate disputate nella precedente notte italiana ci hanno comunque dato le prime indicazioni su questa semifinale: oggi che cosa potrà succedere ad Auckland?



© RIPRODUZIONE RISERVATA