Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: torna in acqua Luna Rossa! (Vela)

DIRETTA PRADA CUP 2021: FINALMENTE LUNA ROSSA!

Dopo il mancato appuntamento con la Christmas Race, cancellata per avverse condizioni meteo lo scorso 20 dicembre, ecco che lo spettacolo della grande vela torna e lo fa con la prima giornata della Prada cup 2021. È con oggi, venerdi 15 gennaio 2021 che nelle prime ore del mattino, nel golfo di Auckland si inaugurerà il primo dei 4 Round Robin che porteranno, dopo semifinali e finali, a conoscere l’equipaggio che competerà con il Team New Zealand (tema Defender) la prestigiosissima America’s Cup, attesa solo il prossimo marzo. Dopo le World Series che ci hanno fatto compagnia a dicembre dunque, sempre sulle coste dell’Australia, ecco che si fa sul serio nel cammino di avvicinamento alla competizione sportiva più antica per cui ancora si gareggia: primo passo decidere il competitor dei kiwi, vincitori della brocca d’argento nel 2017 contro Oracle Team USA e per farlo ecco per l’appunto la Prada cup 2021. Chi dunque tra Luna Rossa Prada Pirelli, Tema Ineos UK e American Magic riuscirà a trovare al fin il successo e consacrarsi come prossimo concorrente dell’America’s Cup?

DIRETTA PRADA CUP 2021 IN STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LO SPETTACOLO DELLA VELA

Ricordiamo subito che ogni tappa della Prada Cup 2021 sarà trasmessa in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento dunque alle ore 3.00 del mattino italiano al canale dedicato Sky Sport America’s Cup al numero 205 del telecomando della tv satellitare, con dirette, differite delle prove, speciali di approfondimento e news. In aggiunta tali appuntamenti saranno disponibili anche in diretta streaming video per tutti gli abbonati, tramite il servizio Sky Go. Ricordiamo pure che sarà possibile seguire le imprese di Luna Rossa Prada Pirelli anche sulla tv nazionale e per la precisione su Rai 2, a partire sempre dalle ore 3.00 del mattino: diretta streaming video della prova garantita tramite il servizio gratuito Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PRADA CUP 2021: IL FORMAT E LE PRIME SFIDE

Impazienti di dare spazio solo al grande spettacolo della vela, andiamo subito a ricordare il format della Prada Cup 2021, appuntamento che ci terrà col fiato sospeso dal 15 di gennaio fino al 22 febbraio quando occorrerà la finalissima. Come accennato prima, le tre imbarcazioni partecipanti (Luna Rossa, Team Ineos e American Magic), saranno impegnate in ben 4 round Robin: al termine ecco che dal 29 gennaio al 2 febbraio sarà spazio per le semifinali, dove sarà al meglio delle sette regate e l’equipaggio vincente affronterà poi di fila la finale della Prada Cup, al meglio delle 13 regate, prevista invece dal 13 al 22 di febbraio. Il percorso dunque come possiamo immaginare è lungo: pure siamo sicuri che lo spettacolo non mancherò a partire da oggi, prima giornata del primo round robin. Il programma infatti è subito allettante, con la prima sfida attesa attorno alle 3 del mattino italiano tra American Magic e il Team Ineos: a seguire ecco sempre l’imbarcazione britannica, questa volta avversaria però dell’italiana Luna Rossa Prada Pirelli, tra le grandi favorite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA