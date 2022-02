Diretta presentazione Ducati 2022/ Streaming video tv, ecco la nuova Desmosedici!

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI 2022: LA NUOVA DESMOSEDICI

La presentazione della Ducati 2022 arriverà finalmente lunedì 7 febbraio, alle ore 16:00. Finalmente la stagione della MotoGp, che ha già idealmente preso il via con i test di Sepang, sta per togliere i suoi veli e la Ducati presenterà ufficialmente la sua nuova Desmosedici, che avrà gli stessi piloti del 2021. La presentazione sarebbe dovuta andare in scena a fine gennaio, ma poi Jack Miller è risultato positivo al Coronavirus e ovviamente la data è slittata: ora che l’australiano è guarito potremo scorgere le prime immagini della Ducati 2022.

Insieme a Miller ci sarà quel Francesco Bagnaia che nell’ultima stagione non è andato affatto lontano alla vittoria del titolo mondiale, ha grandi ambizioni e spera davvero di fare il colpo contendendo l’alloro al campione in carica Fabio Quartararo e a tutti gli altri ideali candidati nel campionato MotoGp. Intanto però noi ci dobbiamo concentrare sulla diretta della presentazione della Ducati 2022, non vediamo l’ora di scoprire questa affascinante moto che porta alta la bandiera italiana nel mondo del motomondiale.

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv della presentazione della Ducati 2022: non ci saranno canali che trasmetteranno integralmente l’evento, anche se Sky Sport MotoGp (numero 208 del satellite, dunque riservato agli abbonati) farà qualche incursione e dunque metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video grazie a Sky Go. In alternativa suggeriamo comunque di consultare liberamente gli account ufficiali che la Ducati ha sui social network, in particolare Facebook e Twitter ma anche Instagram per le immagini della Desmosedici.

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta della presentazione della Ducati 2022: la rossa è pronta a un’altra stagione da grande protagonista nel Mondiale MotoGp, e spera finalmente di arrivare a vincere quel titolo piloti che ha conquistato soltanto una volta nella sua storia, nell’ormai lontano 2007. Sono passati 15 anni; la Ducati nel frattempo è tornata grande e infatti nell’ultimo campionato ha portato a casa il titolo costruttori, che magari rispetto alla Formula 1 ha meno prestigio ma è comunque importante, anche perché al netto di tutto ci dice appunto di un percorso di crescita costante.

Il talento di Pecco Bagnaia, già campione in Moto2, è sotto gli occhi di tutti e un anno in più di esperienza non può che avergli fatto bene, a patto però che non subisca quella regressione che, per citare un italiano arrivato secondo in MotoGp, è toccata a Franco Morbidelli. Jack Miller è un altro pilota che ha grandi potenzialità, ma deve migliorare sicuramente nella tenuta su tutta la stagione e imparare a limare qualche comportamento sopra le righe. Ad ogni modo, a noi tocca ora di commentare la diretta della presentazione della Ducati 2022 e vedere le prime immagini, per tutto il resto ci sarà tempo di dare la parola alla stagione della MotoGp…



