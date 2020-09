Diretta presentazione Kulusevski Juventus/ Streaming video tv, conferenza stampa live

Alle ore 14:00 di venerdì 18 settembre va in scena la presentazione di Dejan Kulusevski come nuovo calciatore della Juventus. Lo svedese affronterà la sua prima conferenza stampa ufficiale con la nuova maglia: ha scelto il numero 44, che ha indossato anche nella prima avventura in Serie A con il Parma. Sarà dunque l’occasione per conoscere il suo pensiero, peraltro a soli due giorni dall’esordio ufficiale: la Juventus è attesa alla prima giornata di campionato contro la Sampdoria, aprendo la corsa verso quello che potrebbe essere il decimo scudetto consecutivo, e Kulusevski dovrebbe essere lanciato titolare da Andrea Pirlo, stante anche le condizioni precarie di Paulo Dybala ma soprattutto il fatto che lo svedese è arrivato in bianconero per essere un elemento importante della squadra. Affermatosi nel settore giovanile dell’Atalanta, protagonista nella Primavera della Dea, Kulusevski nel 2019 è arrivato in prestito al Parma: sorprendentemente Roberto D’Aversa gli ha immediatamente dato fiducia schierandolo titolare nel suo tridente offensivo, largo a destra. La risposta è stata incredibile: la stagione del ragazzo l’abbiamo vista tutti, già a metà anno la Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo lasciandolo poi in Emilia fino al termine del campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE

Non ci sarà una vera e propria diretta tv della presentazione di Dejan Kulusevski: l’evento sarà seguito da Sky Sport 24 – canale 200 del decoder satellitare – che però farà delle incursioni inframmezzate con notizie e commenti da studio, per la conferenza stampa integrale bisognerà invece rivolgersi a Juventus Tv che è disponibile soltanto in diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PRESENTAZIONE KULUSEVSKI JUVENTUS

Dejan Kulusevski viene presentato tra poco come nuovo calciatore della Juventus, ma intanto possiamo già ipotizzare in che modo Andrea Pirlo potrebbe impiegarlo nella sua nuova squadra. Lo svedese ha il pregio di essere molto versatile: nella Primavera dell’Atalanta era arrivato come centrale di centrocampo giocando in particolar modo sulla mezzala, ma spesso e volentieri Massimo Brambilla ne aveva avanzato la posizione alternandolo a Cortinovis sulla trequarti, oppure lanciandolo da seconda punta. A Parma, Kulusevski è diventato un esterno d’attacco: soprattutto a destra ma in realtà potendo svariare anche sull’altro versante essendo sostanzialmente ambidestro, e magari esplorando anche qualche rapida sortita da centravanti tattico. Con il 3-5-2 dunque Pirlo potrebbe schierarlo al fianco di Cristiano Ronaldo e così dovrebbe avvenire domenica sera contro la Sampdoria; meno probabile l’impiego da esterno di centrocampo, in mediana potrebbe andare da interno anche con il 4-3-3, ma qui il suo ruolo naturale sarebbe appunto nel tridente. Vedremo allora; intanto, siamo pronti ad ascoltare le prime parole di Dejan Kulusevski come calciatore della Juventus.

