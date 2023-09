DIRETTA PRESENTAZIONE LUCIANO SPALLETTI CT ITALIA/ Video streaming: storia della carriera (2 settembre 2023)

DIRETTA PRESENTAZIONE LUCIANO SPALLETTI CT ITALIA: LA CARRIERA DEL TOSCANO

Mentre si avvicina la diretta della presentazione di Luciano Spalletti come ct dell’Italia, ricordiamo che la carriera del tecnico di Certaldo è stata lunga e prestigiosa, con l’approdo sulla panchina della Nazionale che è quindi il giusto premio a quanto fatto dall’allenatore toscano fin dai tempi di Empoli, dove smise di giocare e passò ad allenare con risultati clamorosi: promozione dalla Serie C alla Serie B e poi alla Serie A in due stagioni consecutive e salvezza nella massima categoria fra il 1995 e il 1998; altra tappa fondamentale fu l’Udinese, con un eccellente quarto posto nel 2004-2005 che valse a Luciano Spalletti la chiamata da parte della Roma, con cui fino al 2009 fu tre volte secondo e vinse due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Il tocco internazionale è dato finora dallo Zenit San Pietroburgo, allenato dal 2010 al 2014 con due campionati, una Coppa e una Supercoppa nazionali in bacheca. Ecco poi il ritorno meno felice a Roma, anche se chiuso con un altro secondo posto, l’esperienza all’Inter con doppio quarto posto e infine naturalmente il biennio a Napoli coronato con uno scudetto da leggenda. Adesso ci attende l’inizio di un’altra avventura… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRESENTAZIONE LUCIANO SPALLETTI CT ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Parlando di una diretta tv per la presentazione di Luciano Spalletti come ct dell’Italia, possiamo notare che la conferenza stampa sarà seguita sicuramente da tutti i canali di informazione sportiva, dalla piattaforma di Sky Sport ai canali Rai (con collegamento che dovrebbe essere in questo caso su Rai Due), dunque il servizio di diretta streaming video sarà parimenti fornito dalle varie emittenti, in chiaro oppure tramite abbonamento.

PARLA IL NUOVO CT

La diretta della presentazione di Luciano Spalletti come ct dell’Italia è naturalmente un evento molto atteso oggi, sabato 2 settembre 2023. Ricordiamo che l’appuntamento è fissato per le ore 11.00 di stamattina presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano a Firenze, naturalmente alla presenza anche del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che ha fortemente voluto Luciano Spalletti come ct dell’Italia dopo le dimissioni di Roberto Mancini, che saranno fatalmente uno dei temi che “aleggeranno” nella diretta della presentazione di Luciano Spalletti come ct dell’Italia.

La sostituzione è stata di altissimo livello, perché naturalmente non succede spesso che sieda sulla panchina della Nazionale l’allenatore campione d’Italia in carica, come è Luciano Spalletti dopo la meravigliosa cavalcata con il Napoli nello scorso campionato. Finita l’avventura partenopea, il tecnico di Certaldo pensava a un periodo di riposo, una sorta di anno sabbatico che però è finito quasi subito, perché la prospettiva di diventare ct della Nazionale era troppo ghiotta. Settimana prossimali parte con due partite di qualificazione ai prossimi Europei, oggi però il palcoscenico sarà tutto per la diretta della presentazione di Luciano Spalletti come ct dell’Italia.

DIRETTA PRESENTAZIONE LUCIANO SPALLETTI CT ITALIA: IL CONTESTO

La situazione è nota: Roberto Mancini ha fato un lavoro meraviglioso portando l’Italia dal fallimento della mancata qualificazione a Russia 2018 al trionfo agli Europei, per di più con una qualità di gioco ampiamente riconosciuta anche all’estero. Peccato che dopo quel magnifico 11 luglio 2021 tutto si sia di nuovo inceppato, fino all’esclusione anche da Qatar 2022, clamorosamente secondo Mondiale consecutivo senza l’Italia, e alle dimissioni di mezza estate dell’ormai c.t. dell’Arabia Saudita. Ecco allora la chiamata per Luciano Spalletti come nuovo ct dell’Italia, non senza qualche polemica con il Napoli, per fortuna risolta in breve tempo.

In effetti di tempo ce n’è poco: in un girone che comprende anche l’Inghilterra non bisogna dare per scontata la qualificazione per Euro 2024, quindi le prossime due partite contro Macedonia del Nord (con tutti i fantasmi del pessimo ricordo) e poi contro l’Ucraina andranno affrontate nel migliore dei modi. Speriamo allora che ci sia molto spazio anche per il futuro nella diretta della presentazione di Luciano Spalletti come ct dell’Italia: come giocherà la sua Nazionale? Quali saranno le sue scelte? Quali obiettivi si prefigge? Poi tutto andrà applicato in campo, ma già le dichiarazioni ci incuriosiscono parecchio…











