Diretta presentazione Red Bull 2023/ Streaming video tv: i campioni! (Formula 1)

DIRETTA PRESENTAZIONE RED BULL 2023: ECCO I CAMPIONI!

Venerdì 3 febbraio è il giorno in cui la Red Bull 2023 toglie i suoi veli alla nuova stagione: la monoposto viene presentata a New York, anche se al momento la scuderia austriaca non ha ancora annunciato un orario definito e ufficiale. La diretta della presentazione della Red Bull 2023 è un grande evento per la Formula 1: conosceremo la monoposto che difenderà il titolo mondiale vinto lo scorso autunno, quando è stata in grado di fare doppietta con Max Verstappen tra i piloti e appunto la scuderia tra i costruttori, in quest’ultimo caso vincendo un titolo che mancava da 9 anni.

Per Verstappen invece si tratta del secondo Mondiale consecutivo: nel 2021 aveva festeggiato ad Abu Dhabi, all’ultima curva in un sensazionale duello con Lewis Hamilton, mentre nell’ultima edizione del campionato non c’è stata assolutamente storia nonostante la Ferrari e Charles Leclerc ci avessero fatto sognare con uno straordinario avvio di stagione. Naturalmente per sapere cosa succederà in pista bisognerà aspettare, intanto però siamo curiosi di vedere le prime immagini dei campioni con la presentazione della Red Bull 2023, che tra poco avrà luogo.

DIRETTA PRESENTAZIONE RED BULL 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Non ci sono notizie certe circa la diretta tv della presentazione della Red Bull 2023: l’evento tecnicamente non sarà trasmesso sui canali della nostra televisione, anche se certamente Sky Sport Formula 1 (numero 207 del satellite) potrebbe collegarsi per ampi spezzoni a seconda dell’orario. In questo senso la diretta streaming video della presentazione della Red Bull 2023 sarebbe su Sky Go, senza costi aggiuntivi, per tutti gli abbonati; in più la mobilità potrebbe e dovrebbe essere garantita dagli account ufficiali che la stessa Red Bull mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook, Twitter e Instagram, con le foto che saranno eventualmente fornite anche dalle pagine della Formula 1.

DIRETTA PRESENTAZIONE RED BULL 2023: LA NUOVA AUTO!

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta della presentazione della Red Bull 2023. La stagione passata è stata trionfale per la casa austriaca: Max Verstappen ha vinto il Mondiale piloti dominando e ottenendo anche il record assoluto per vittorie nella singola stagione, superando quello che apparteneva a Michael Schumacher e Sebastian Vettel, mentre la Red Bull come già detto è tornata a vincere il titolo costruttori dopo 9 anni, quando proprio Vettel aveva ottenuto il quarto successo in fila che sarebbe anche stato l’ultimo personale e per la casa automobilistica, fattasi trovare poco pronta alla rivoluzione del 2014 e che poi per anni ha subito il dominio Mercedes.

Anche per questo dunque nel 2021 è stato fatto un capolavoro, battendo in pista un avversario che sembrava non avere punti deboli; vincendo quel Mondiale Verstappen e la Red Bull hanno acquisito consapevolezza nei loro mezzi e una grossa mano l’ha chiaramente data anche Sergio Perez, la seconda guida, che ha ricevuto parecchie critiche in certi casi e ha sicuramente il cruccio di aver mancato il secondo posto nella classifica piloti lo scorso anno, ma tutto sommato ha avuto una stagione solida. La presentazione della Red Bull 2023 ci presenterà anche il grande ritorno di Daniel Ricciardo nelle vesti di terzo pilota: non vediamo l’ora di scoprire la nuova monoposto…











