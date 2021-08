DIRETTA/ Pro Patria Albinoleffe (risultato 0-0) streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Sono diversi i precedenti della diretta di Pro Patria Albinoleffe che sta per avere inizio: vediamo quali prima dle fischio d’inizio. Il bilancio delle gare disputate allo Stadio Carlo Speroni è di 2 vittorie per i padroni di casa, 4 per gli ospiti e 1 solo pareggio. L’ultimo precedente ci porta al novembre scorso quando gli ospiti si imposero in trasferta per 1-2. I padroni di casa erano andati avanti grazie a un gol di Parker su calcio di rigore al minuto 33.

Gli ospiti erano riusciti a pareggiare alla fine del primo tempo, 4 minuti dopo, grazie a Giorgione. Il gol che ribaltava la partita e regalava tre punti agli ospiti era stato siglato da Manconi. La pro Patria non vince contro questo avversario tra le mura amiche dal settembre 2014. La gara fu davvero molto nervosa con addirittura tre cartellini rossi. Gli ospiti rimanevano senza Offredi con il calcio di rigore causato dallo stesso e poi realizzato da Serafini. Nella ripresa vennero espulsi per doppia ammonizione Giorno e Taugourdeau. Ora parola al campo, via! (Matteo Fantozzi)

DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Albinoleffe non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

RISULTATO INCERTO!

Pro Patria Albinoleffe, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Ambizioni importanti per due squadre che nello scorso campionato hanno svolto il ruolo dell’outsider di lusso. La Pro Patria dopo un ottimo campionato non è riuscita a far bene nei play off contro la Juventus U23 ed ha visto terminare l’era di Javorcic in panchina. Il nuovo corso è iniziato però con un importante successo nel primo turno di Coppa Italia di Serie C in casa della Feralpisalò, segnale della rinnovata competitività dei bustocchi.

Pur terminando a metà classifica la regular season, l’Albinoleffe è invece stato la rivelazione assoluta dei play off, arrampicandosi fino alla semifinale per la Serie B persa poi sul filo di lana nel doppio confronto contro l’Alessandria. I seriani punteranno ad alzare il tiro in questo nuovo campionato dopo essere partiti bene in Coppa Italia, con il Lecco sconfitto 2-1 in casa nel match dello scorso weekend grazie ai gol messi a segno da Cori e Tomaselli, capaci così di ribaltare l’iniziale vantaggio avversario firmato da Iocolano.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni di Pro Patria Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni. Per la Pro Patria, Luca Prina schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Molinari, Saporetti, Boffelli; Pierozzi, Brignoli, Fietta, Nicco, Galli; Stanzani, Castelli. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Michele Marcolini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pagno; Borghini, Saltarelli, Riva; Gusu, Nichetti, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Galeandro, Cori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Speroni di Busto Arsizio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA