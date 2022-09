Diretta Pro Patria ArzignanoChiampo/ Streaming video tv: clima rovente (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA ARZIGNANOCHIAMPO: IL RITORNO DEI VICENTINI

Pro Patria ArzignanoChiampo, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la 1^ giornata del girone A del campionato di Serie C.Di fronte una tra le squadre più ambiziose della terza serie e una neopromossa pronta a fare bene: le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte.

La Pro Patria nella passata stagione ha raggiunto la qualificazione ai playoff promozione per la Serie B ma ha terminato la sua corsa a causa della sconfitta per 2-1 contro la Triestina. L’ArzignanoChiampo, invece, ha trionfato nel girone C di Serie D, superando di un punto la rivale Union Clodiense.

DIRETTA PRO PATRIA ARZIGNANOCHIAMPO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria ArzignanoChiampo non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA ARZIGNANOCHIAMPO

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Pro Patria ArzignanoChiampo. Sia Vargas che Bianchini sono alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Del Favero, Sportelli, Lombardoni, Boffelli, Perotti, Piran, Fietta, Nicco, Citterio, Castelli, Parker. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con il classico 4-4-2: Volpe, Casini, Molnar, Fyda, Bordo, Grandolfo, Cariolato, Nannini, Antoniazzi, Bonetto, Tardivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

E’ arrivato il momento di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Pro Patria ArzignanoChiampo, al via tra pochi minuti. Secondo gli analisti, la compagine biancazzurra ha i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria della Pro Patria è quotata 1,87, il pareggio è quota 3,30, mentre il successo esterno dell’ArzignanoChiampo è quotato 3,95. Si profila una gara molto tattica e avara di emozioni secondo gli analisti: l’Under 2,5 è dato a 1,52, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,25. Ben più equilibrata la dicotomia Gol-No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.

