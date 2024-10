DIRETTA CALDIERO TERME PRO PATRIA, SFIDA PER LA SALVEZZA

La decima giornata del Girone A di Serie C si apre con la diretta Caldiero Terme Pro Patria in campo dalle 20,30 di venerdì 18 ottobre 2024. Le due squadre sono ferme in zone di bassa classifica ma si giocheranno questi tre punti per provare a cambiare rotta. I padroni di casa del Caldiero Terme arrivano da una disastrosa serie da cinque sconfitte consecutive culminata con il 2 a 0 subito in casa della Feralpisalò. Si sta riprendendo, invece, la Pro Patria che arriva da due successi consecutivi e non perde una partita da cinque giornate.

DIRETTA CALDIERO TERME PRO PATRIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Caldiero Terme Pro Patria e la Serie C sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Vi forniremo anche una diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori di questa partita.

CALDIERO TERME PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Parliamo anche delle possibili scelte dei due allenatori andando ad approfondire il discorso relativo alle probabili formazioni della partita. Soave insisterà sul 3-4-3 con tridente formato da Fasan, Cazzadori e Filiciotto. Baldani, Molnar e Mazzolo comporranno il terzetto difensivo a difesa di Kuqi.

Imposterà un 3-5-2, invece, la Pro Patria di Colombo che dovrebbe tornare a proporre Beretta e Pitou in attacco. Somma e Ferri agiranno sull’esterno mentre Mehic, Piran e Nicco completeranno un centrocampo chiamato al gol.

CALDIERO TERME PRO PATRIA, LE QUOTE

Adesso non ci resta che dare uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per la diretta Caldiero Terme Pro Patria, che si annuncia piuttosto incerta. Infatti il segno 1 è quotato a 2,45, poi si sale ma di poco e cioè fino a 2,80 sul segno 2 in caso di successo bustocco e fino a 2,95 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

