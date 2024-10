DIRETTA PRO PATRIA LECCO, IN CAMPO UN DERBY LOMBARDO

Scende in campo alle 17,30 la diretta Pro Patria Lecco che varrà per la nona giornata del Girone A di Serie C. Ad affrontarsi saranno due squadre di pari livello che si giocheranno l’accesso ai playoff a fine stagione. La Pro Patria è riuscita a trovare la sua prima vittoria di questa stagione solo nell’ultima giornata contro l’Union Clodiense grazie ad una prestazione convincente. Arriva da due sconfitte di fila, invece, il Lecco di Baldini che era imbattuto fino a due giornate fa.

DIRETTA PRO PATRIA LECCO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Pro Patria Lecco sarà possibile solo per gli abbonati di Sky o ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Si potrà seguire questa partita anche con la nostra diretta testuale che vi racconterà, passo dopo passo, le emozioni di questo match.

PRO PATRIA LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo, approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni della partita. La Pro Patria di Riccardo Colombo scenderà in campo con una difesa a tre formata da Bashi, Cavalli e Sassaro. In attacco, invece, Beretta dovrebbe ancora partire dal primo minuto ma è insidiato dal giovane Pitou che aspetta ancora la sua chance con di fianco Nicco e Somma.

4-3-1-2 in campo per Francesco Baldini che si affiderà ancora alla qualità di Ilari sulla trequarti ed a sostegno di Sipos e Galeandro. Frigerio e Galli completeranno il centrocampo insieme all’esperto Ionita che giocherà davanti alla difesa.

UNO SGUARDO ANCHE A PRONOSTICO E QUOTE

Equilibrio praticamente totale nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Pro Patria Lecco. Infatti, sia il segno 1 sia il segno 2 sono quotati a 2,70, quindi con le stesse esatte possibilità di una vittoria per l’una o l’altra squadra; per il pareggio invece la differenza è davvero minima, dal momento che il segno X raggiunge quota 2,80.