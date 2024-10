VIDEO PRO PATRIA LECCO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Speroni la Pro Patria ha la meglio sul Lecco vincendo in rimonta per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo, dopo una breve fase di studio iniziale, sono i Manzoniani a spezzare l’equilibrio passando in vantaggio verso il 15′ per merito del calcio di rigore trasformato dal preciso Lepore.

I minuti passano ed i Tigrotti reagiscono fallendo però un’ottima opportunità al 41′ con Nicco che spara largo senza inquadrare lo specchio della porta prima che i blucelesti manchino il raddoppio con Gunduz a causa della parata di Rovida al 42′. Nel secondo tempo tenta inutilmente di aumentare il distacco in ripartenza al 50′ con Galeandro poichè sono invece i biancoblu ad andare a segno al 56′ pareggiando con Beretta sugli sviluppi di un calcio di punizione e dopo aver rischiato qualcosa su uno spunto di Mehic al 52′.

Nel finale la compagine allenata da mister Baldini resta in inferiorità numerica dal 67′ per colpa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Galeandro e la Pro approfitta della situazione per firmare il gol del definitivo sorpasso con Somma al 76′, prima che Rocco manchi il pari all’80’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Angelillo, proveniente dalla sezione AIA di Nola, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Nicco al 22′ e Mehic al 36′ da un lato, Galli al 28′, Galeandro al 39′ ed al 67′, con conseguente rosso ed espulsione, Battistini all’84’ e Tordini all’89’ dall’altro. I tre punti conquistati in casa in questa nona giornata di campionato permettono alla Pro Patria di salire a quota 11 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Lecco non si muove rimanendo appunto fermo a 12 punti.

VIDEO PRO PATRIA LECCO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS